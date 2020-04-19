Более 40 зараженных коронавирусом петербуржцев находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 19 апреля. В реанимационных отделениях петербургских больниц находятся 46 пациентов с коронавирусом, сообщает председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, с марта в Петербурге было выявлено 1,7 тыс. пациентов с коронавирусом. Вылечились уже 245 человек.

«В отделениях реанимации находятся с диагнозом COVID-19 46 человек, из них 28 подключены к аппаратам ИВЛ», — говорит Дмитрий Лисовец.

Как подчеркивает председатель комитета по здравоохранению, пациентов с легким течением заболевания выписывают из стационара для лечения на дому.

«Пациентов, которые поступали в стационар и демонстрируют клиническое улучшение, мы начали выписывать на домашнее лечение», — отмечает Лисовец.

На дом переводятся пациенты, если позволяет обстановка в их семьях: с ними не проживают пожилые родственники и дети, нет беременных, есть возможность находится в изолированной комнате.

Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу им. Боткина в Петербурге из-за коронавируса были госпитализированы 137 медицинских работников, передает RT.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.