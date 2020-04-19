Дочь Заворотнюк выложила видео с семейного праздника

Москва, 19 апреля. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна разместила в сети Интерент видеоролик, посвященный празднованию Пасхи в семье актрисы.

На кадрах можно увидеть аппетитные куличи и другие традиционные атрибуты религиозного праздника.

Издание «7 Дней» напоминает, что Анна вернулась в Россию из Соединенных Штатов из-за серьезных проблем матери со здоровьем. Около года назад стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологическим заболеванием. У Заворотнюк диагностировали рак мозга. Ее дочь Анна срочно вернулась из Нью-Йорка. Она призналась, что очень тяжело переживает болезнь матери, но сохраняет оптимизм.

«Я люблю всех, и я глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, а в наш дом вновь войдет радость и счастье», — цитирует «Газета.ru».

Ранее стало известно об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк. Канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что на протяжении месяца у актрисы наблюдается позитивная динамика. Она регулярно посещает нейрохирургов и проходит курс химиотерапии. До этого процедуры были ей противопоказаны из-за общей слабости организма.

Муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев, живет с ней в больнице. Супруги вместе поздравили с Днем рожденья фигуристку Татьяну Навку.