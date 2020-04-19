Петросян перестал скрывать, что живет с молодой помощницей

Москва, 19 апреля. Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова опубликовали поздравления с Пасхой, тем самым подтвердив, что они живут вместе.

Личная жизнь 74-комика после развода с Еленой Степаненко — тайна за семью печатями. Несмотря на то, что в СМИ появляется информация о свадьбе Петросяна с Брухуновой от друзей пары, сам юморист еще официально ничего не подтверждал, периодически ругая тех, кто слишком настойчиво интересуется их семейным статусом.

Аналогичной позиции придерживается и 31-летяя Татьяна Брухунова. Однажды в своем Instagram она отметила, что когда-нибудь расскажет о травле, через которую ей довелось пройти.

Для подписчиков стало неожиданностью их поздравление с Пасхой, записанное за одним столом. В кадр попали праздничный кулич, крашеные яйца и пышный букет белых тюльпанов.

«Попробуйте найти 10 отличий и не найдете ни одного», — сравнивают интерьер подписчики в постах возлюбленных.

Ранее адвокат бывшей супруги Петросяна Сергей Жорин сообщал, что Степаненко не оставляет надежд вернуть бывшего супруга в семью. По словам юриста, комик предлагал экс-жене большую часть имущества, чтобы разойтись мирно. Но Елена Степаненко заявила, что хочет получить все. Она убеждена, что Петросян вернется в семью, а многомиллионное имущество надо сохранить.