Сирия, 20 апреля. «Демократические силы Сирии» арестовали в Дейр-эз-Зоре членов «спящей ячейки» ИГ1*. На севере Алеппо отмечаются междоусобные стычки между фракциями, входящими в состав «Сирийской национальной армии». В Хасаке конвой сил международной коалиции заблокировал дорогу патрулю военной полиции ВС РФ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» юге Идлиба и провели воздушную разведку над расположениями противника; В Алеппо провели патрулирование.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери при нападениях неизвестных в Хасаке; в Ракке при взрыве автомобиля лишились сразу трех боевиков; провели рейд и обезвредили «спящую ячейку» ИГ из пяти человек в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: перекрыла дорогу на пути следования конвоя российской военной полиции в Хасаке.

«Исламское государство»1 (ИГ, ИГИЛ1): подозревается в организации двух подрывов автомобилей в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

ВС Турции: приступили к постройке нового наблюдательного пункта в Идлиб.

«Сирийская национальная армия» (СНА): понесла потери при столкновении с курдскими боевиками в Ракке; облагает жителей оккупированных территорий новыми налогами на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала конфликт с боевиками «Хурас ад-Дин» и обстреляла позиции сирийской армии в Идлибе.

Провинция Алеппо

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в городе Африн перестрелка завязалась между двумя группировками, входящими в альянс «Сирийской национальной армии». Местные источники сообщили, что утром члены «23-й дивизии» вступили в конфликт с «Дивизией Аль-Хамза».

Источник также сообщил, что боевики продолжают грабить мирных жителей на оккупированных ими территориях. В поселке Хадж-Касейм «Лива Самрканд» вымогает у местных жителей деньги за защиту из собственности. Боевики «Дивизии Султан Мурад» запретили жителям деревни Дейр-Суран и Шарран пользоваться землями своих родственников, которые бежали из провинции во время боевых действий турецкой армии и произвола подконтрольных Анкаре группировок. «Султан Сулейман Шах» выпустила ранее арестованного в Шейх-Хададе мужчину после того, как семья сумела выплатить за него залог.

Российские военные провели очередное патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирала Олега Журавлева. Как указано в брифинге, патрулирование прошло по маршруту от аэродрома Квайрес до города Айн-Исса на севере Ракки, после чего патруль вернулся к аэродрому.

Провинция Дейр-эз-Зор

На севере провинции боевики «Демократических сил Сирии» провели операцию по захвату членов «спящей ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства». Как передает пресс-центр SDF, группа из пяти террористов была задержана после серии обысков в неуказанном поселении, все пять были помещены под арест. В штаб-квартире ячейки были найдены взрывные устройства и пояса смертников.

Несколько сирийских военнослужащих были ранены в районе поселка Аль-Джула на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство Deir Ezzor, автомобиль САА наехал на установленную неизвестными на дороге мину. Пока в установке мины силы безопасности подозревают террористов ИГ. Источник также сообщил, что в окрестностях поселка Басра, неизвестные лица совершили покушение на боевика «Демократических сил Сирии». Нападающие открыли по нему огонь из автоматов, убив его на месте. Позднее у нефтегазового месторождения Аль-Омар был взорван автомобиль курдских боевиков.

Провинция Даръа

На дороге между поселениями Сахем аль-Джулан и Джиллин было обнаружено тело пожилого мужчины по имени Маджид Ахмад Фанди. По информации агентства Halab Today, убитый – уроженец поселка Айн-Тарма расположенного в провинции Дамаск, его сыновья служат в сирийской армии. Пока что ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за убийство гражданского, однако силы безопасности возлагают вину на «спящие ячейки» боевиков. С начала года в провинции выросло количество нападений на представителей официальной власти и военнослужащих сирийской армии. Активность боевиков связывают с попыткой дестабилизировать ситуацию на юге страны. По мнению военных аналитиков, «спящие ячейки» получают помощь от сил международной коалиции, которые базируются на юге Хомса.

Провинция Идлиб

Как сообщает Aleppo AMC, дроны провели разведку над укрепленными районами боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам. Источник также сообщил, что на юге провинции боевики открыли огонь из тяжелой артиллерии по окрестностям поселка Кансафра, расположенного в районе гор Джебель аз-Завия на юге провинции.

Через погранпереход «Кафр-Лусин» в Идлиб зашла колонна военной техники ВС Турции. Позднее турецкие военнослужащие приступили к возведению нового наблюдательному пункта в поселке Басамес.

По информации медиаресурса Masar Press Net, в центре города Идлиб неизвестные установили самодельную бомбу в машину, припаркованную у мечети Аль-Анбар. Машина принадлежала одному из полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам». Взрыв повредил только автомобиль, так как командира в момент детонации СВУ в автомобиле не было.

В деревне Арманаз «Хайят Тахрир аш-Шам» вступила в конфликт с боевиками «Хурас ад-Дин». Причиной стало здание в центре поселка. «Хайят Тахрир аш-Шам» выдвинула требование о передаче здания штаба ей, на что боевики «Хурас ад-Дин» ответили категорическим отказом. Отметим, что две этих группировки разделяют давние идеологические разногласия, но боевики не шли на открытую конфронтацию.

Провинция Ракка

К северу от города Тель Абъяд произошло столкновение между отрядом протурецких боевиков из состава «Сирийской национальной армии» и курдскими бандформированиями. По информации агентства Masar Press Net, в ходе перестрелки был убит один боевик СНА, информации о потерях в рядах «Демократических сил Сирии» не поступало.

Как сообщает агентство Baladi News, в городе Ат-Табка взрыв СВУ, установленного в автомобиль «Демократических сил Сирии», убил трёх членов группировки. Взрыв прогремел у транспортной развязки Аль-Каран. Еще несколько гражданских лиц получили осколочные ранения. Также, по данным источника, в окрестностях города Айн-Исса на мине подорвался при патрулировании один боевик SDF. В установке бомбы подозревают террористов ИГ.

Провинция Хасака

Американские войска в очередной раз не пропустили конвой российской полиции. Как передает агентство Halab Today, инцидент произошел к югу от города Рас аль-Эйн, где конвой международной коалиции перекрыл дорогу автоколонне военной полиции ВС РФ. Патруль был вынужден сделать крюк, изменив свой маршрут. Отметим, что со стороны коалиции, это далеко не первая попытка препятствовать работе ВС РФ в указанном регионе.

Местные источники издания Al-Jisr сообщают, что в районе поселка Абу-Расин, расположенном к востоку от города Рас аль-Эйн погиб боевик SDF. По информации источника, тот подорвался при патрулировании на противопехотной мине, установленной в окрестностях.

Провинция Эс-Сувейда

Как передает Telegram-канал Directorate 4, недалеко от авиабазы Хальхаля было установлена СВУ. Самодельная бомба была установлена пути следования конвоя сирийских военнослужащих, один из автомобилей наехал на нее. Погиб один солдат, еще двое были ранены и был поврежден бронированный автомобиль. Ответственность за нападение на данный момент не взяла ни одна группировка, силы безопасности САА подозревают, что за нападением стоят «спящие ячейки» боевиков, действующие в соседней провинции Даръа с поддержкой международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.