Женева, 19 апреля. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 млн, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, в общей сложности в мире зарегистрировано 2 241 359 случаев заражения. Количество жертв превысило 152,5 тыс. человек. Отмечается, что за минувшие сутки скончались 6,4 тыс. пациентов. Наибольшее число инфицированных по-прежнему выявляется в Европе — более 1,1 млн человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что около 70% новых вирусов появляется от диких животных, передает RT. Он призвал правительства государств ужесточить продажу диких животных для еды.

Правительство Великобритании в свою очередь предупредило подданных о риске заразиться коронавирусом через еду и упаковки. Британцам посоветовали тщательнее мыть и подвергать термической обработке продукты питания.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».