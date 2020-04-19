Сирия, 19 апреля. «Демократические силы Сирии» арестовали в Дейр-эз-Зоре членов «спящей ячейки». Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» провоцируют конфликт с «Хурас ад-Дин» в Идлибе. В Алеппо протурецкие боевики продолжают грабить местных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишилась нескольких военнослужащих, раненых на востоке Дейр-эз-Зора; провели рейд в Ракке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): вводит новые налоги на оккупированных территориях на севере Алеппо.

«Отряды народной самообороны» (YPG): арестовали группу контрабандистов в Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке мины на пути следования конвоя САА и лишилось «спящей ячейки» в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд и обезвредили «спящую ячейку» ИГ из пяти человек в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала конфликт с боевиками «Хурас ад-Дин» в Идлибе.

Провинция Алеппо

Как сообщает курдское новостное агентство, на севере провинции Алеппо курдские «Отряды народной самообороны» арестовали группу из семи членов протурецких группировок, которые занимались контрабандой оружия в районе города Кобани (Айн аль-Араб). Детали проведенной операции в сообщении не приводятся. У задержанных были изъяты автоматические винтовки и боеприпасы к ним.

Местные источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщают, что протурецкие боевики продолжают грабить мирных жителей на оккупированных ими территориях. В поселке Хадж-Касейм «Лива Самрканд» вымогает у местных жителей деньги за защиту из собственности. Боевики «Дивизии Султан Мурад» запретили жителям деревни Дейр-Суран и Шарран пользоваться землями своих родственников, которые бежали из провинции во время боевых действий турецкой армии и произвола подконтрольных Анкаре группировок. «Султан Сулейман Шах» выпустила ранее арестованного в Шейх-Хададе мужчину после того, как семья сумела выплатить за него залог. Причина, по которой гражданское лицо удерживали под стражей не приводится.

Провинция Дейр-эз-Зор

На севере провинции боевики «Демократических сил Сирии» провели операцию по захвату членов «спящей ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства». Как передает пресс-центр SDF, группа из пяти террористов была задержана после серии обысков в неуказанном поселении, все пять были помещены под арест. В штаб-квартире ячейки были найдены взрывные устройства и пояса смертников.

Несколько сирийских военнослужащих были ранены в районе поселка Аль-Джула на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство Deir Ezzor, автомобиль САА наехал на установленную неизвестными на дороге мину. Пока в установке мины силы безопасности подозревают террористов ИГ.

Провинция Идлиб

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» вынудил местный совет деревни Мааррат аль-Ихван эвакуировать свой склад, чтобы разместить в его здании новый штаб. По данным источника, местные планировали переоборудовать здание склада под свои нужды и разместить там полевой госпиталь. Боевики вынудили совет разместить больных в здании школы, которая уже была отдана под нужды беженцев. 11 апреля медиаактивисты сообщали, что группировка отказалась передать здание местного культурного центра в поселке Кафр-Харим, когда местные жители просили освободить помещение для того, чтобы разместить там больницу.

В деревне Арманаз «Хайят Тахрир аш-Шам» вступила в конфликт с боевиками «Хурас ад-Дин». Причиной стало здание в центре поселка. «Хайят Тахрир аш-Шам» выдвинула требование о передаче здания штаба ей, на что боевики «Хурас ад-Дин» ответили категорическим отказом. Отметим, что две этих группировки разделяют давние идеологические разногласия, но боевики не шли на открытую конфронтацию.

Провинция Ракка

Сотрудники правительственных служб безопасности арестовали троих пастухов в пустынной местности в районе Маадан на востоке провинции. Как передает агентство Masar Press Net, причины ареста не уточняются. Напомним, что в деревне двумя неделями ранее пропали два десятка местных пастухов, позднее их изувеченные тела были обнаружены на стыке административных границ провинций Ракка и Дейр-эз-Зор.

На севере провинции боевики «Демократических сил Сирии» продолжают пользоваться комендантским часом, введенном в оккупированных зонах, как предлогом изымать личные вещи и транспорт у задержанных граждан. Как сообщает агентство Alk Habour, жертвами грабежа в городе Ракка стали еще десятки человек. Задержанным на блокпостах вменяют в вину нарушение комендантского часа, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, после чего налагают на задержанных штрафы и изымают у них ценные вещи. На прошлой неделе боевики конфисковали у «нарушителей» свыше 20 автомобилей и 40 мотоциклов.

1 Организация запрещена на территории РФ.