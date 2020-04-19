Дарья Мороз выбыла из шоу «Танцы со звездами», не выдержав конкуренции

Москва, 19 апреля. На телеканале «Россия 1» состоялся очередной тур проекта «Танцы со звездами», где пары «знаменитость-профессионал» соревнуются в танцевальном мастерстве. В этот раз из шоу выбыла актриса Дарья Мороз, набравшая меньше всех баллов.

Артистка предстала в образе французской королевы Марии Антуанетты. Несмотря на то, что поклонники звезды были восхищены ее нарядом, на итоги голосования это не повлияло. Пара Мороз-Герасимов оказалась в самом низу турнирной таблицы. В качестве прощального номера пара представила вальс под арию из оперы «Ринальдо» на сцене из лепестков алых роз.

По словам ведущего шоу Андрея Малахова, уход с проекта Дарьи Мороз является «вселенской несправедливостью».

«Знаю, что для Даши это был очень важный проект, чтобы показать себя с другой стороны. Она хотела, чтобы все посмотрели на нее не как на продюсера, режиссера или актрису, а как на классную, красивую, свободную девушку», — говорит ведущий.

Даже профессиональный хореограф Николай Цискаридзе отметил, что стал поклонником таланта актрисы. Он подчеркнул, что всегда готов к танцам с Дарьей.

Сама знаменитость признавалась, что завышенные ожидания негативно влияют на ее выступления. Она призывала поклонников «ничего от нее ждать», чтобы выступить успешнее.

Ранее Дарья Мороз на время карантина уехала из Москвы в пригород. В своем Instagram она показала подписчикам домашнее фото без макияжа. На снимке она предстала в безразмерном спортивном костюме, чем вызвала восторг у подписчиков.