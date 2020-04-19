حصاد اخبار سوريا في 19 أبريل / نيسان: الرتل العسكري الأمريكي تسد مرور الشرطة العسكرية الروسية وإرهابيون يطلق النار على بلدة في ريف إدلب

سوريا 19 أبريل / نيسان: الرتل العسكري الأمريكي تسد مرور الشرطة العسكرية الروسية في ريف الحسكة وإرهابيون يطلق النار على بلدة في ريف إدلب

إرهابيون يطلق النار على بلدة في ريف إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، أوليغ جورافليوف ، عن اطلاق النار على بلدة ملاجة من قبل الارهابيين.

وبحسب الشرطة العسكرية الروسية ، فقد تم القصف من قبل مسلحين مرتبطين بتنظم جبهة النصرة الإرهابية. ودعا ممثلو المركز الروسي للمصالحة في سوريا القادة الميدانيين للجماعات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة.

المرافق العامة السورية تقوم بترميم منطقة حلب المحررة مؤخراً

خصصت ادارية مدينة حلب في سوريا العمال والمعدات لترميم المنطقة الغربية - حلب الجديدة التي تم تحريرها مؤخرًا من المسلحين. وبدأ سكان غرب حلب بالعودة إلى منازلهم.

الآن في غرب حلب تجري أعمال ترميم البنية التحتية. عمال يزيلون الأنقاض وينظفون الشوارع والمساحات الخضراء من الركام والأنقاض. والإضافة ، يقوم عمال بتطهير المنطقة للحد من خطر وباء فيروس كورونا.

الرتل العسكري الأمريكي تسد مرور الدورية العسكرية الروسية

القوات الأمريكية لم تسمح مرور لدورية الشرطة العسكرية الروسية. وأفيد أن الحادث وقع جنوب مدينة رأس العين. سدت الرتل الأمريكي الطريق واضطر الجيش الروسي إلى تغيير مسارها. ليست هذه المحاولة الأولى للأمريكا للعوق في عمل القوات المسلحة الروسية في شمال سوريا.

روسيا ترفض الاعتراف بفريق تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قال السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف إن موسكو لا تعترف بفريق التحقيق والتعرف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تم تجميعه للتحقيق في الحادث بالأسلحة الكيميائية في محافظة حماة السورية.

وأكد يفيموف أن الحكومة الروسية ترفض اتهامات الغرب باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش العربي السوري في محافظة حماة. وأكد الدبلوماسي أن المجموعة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشكلت خارج إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وحاليا تستعد الحكومة الروسية ردا على تقرير المجموعة.

يذكر ان في وقت سابق ، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا ، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الوضع مع الأسلحة الكيميائية في سوريا تم تشكيله في انتهاك لمبادئ التحقيقات المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأكدت أن التقرير كان له دوافع سياسية فرضتها مجموعة من الدول المهتمة.