Немецкий министр призвал Китай объяснить происхождение коронавируса

Берлин, 19 апреля. Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер призвал Китай обнародовать информацию о причинах возникновения коронавируса, вспышка которого произошла на его территории.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон рассматривает версию о том, что новый коронавирус якобы возник в лаборатории в Ухани. Трамп пригрозил Китаю последствиями, если окажется, что он сознательно допустил вспышку заболевания. Министерство иностранных дел КНР неоднократно сообщало, что Пекин изначально придерживался открытой и ответственной позиции касаемо информации о COVID-19.

«Китайцы должны продемонстрировать полную открытость в этом мировом кризисе, в особенности в том, что касается происхождения вируса», — заявил Мюллер.

Немецкий министр говорит, что версию об искусственном происхождении вируса следует «прояснить». Он подчеркнул, что Китаю необходимо «быстрее подключится к международному обмену информацией по распространению болезни».

Недавно американский телеканал Fox News заявил, что первый пациент с коронавирусом был якобы сотрудником лаборатории в Ухани. Телеканал обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории.

На днях Дональд Трамп заявил, что Китай опережает США по количеству жертв коронавируса. Американский лидер написал об этом в Twitter после того, как власти Ухани пересчитали данные о заразившихся и погибших от COVID-19, передают «Известия».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.