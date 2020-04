Режиссер «Стражей Галактики» поделился списком боевиков для просмотра на карантине

Нью-Йорк, 19 апреля. Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал в своем Twitter новый список лучших, по его мнению, фильмов для просмотра на карантине. В шорт-лист звезды американской киноиндустрии вошли 50 картин, среди которых есть одна российская.

Ганн продолжил делиться с поклонниками рекомендациями и на этот раз составил топ своих любимых боевиков.

В него вошли «Матрица», «Ультиматум Борна», «Крепкий орешек», «Олдбой», «Миссия невыполнима: Последствия», «Рейд», «Пьяный мастер 2», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Kingsman: Секретная служба», «Леон», «Джон Уик», «Высшая сила» Теда Поста и другие. Кроме того, в списке оказалась картина российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» с Константином Хабенским в главной роли.

A+ Action Movies to Watch in Quarantine (a thread):

Kung Fu Hustle (2004)

The Matrix (1999)

The Bourne Ultimatum (2007)

Die Hard (1988)

Edge of Tomorrow (2014)

JSA: Joint Security Area (2000)

Elite Squad: The Enemy Within (2010)

Lady Vengeance (2005)

(cont'd)