ЛАГ требует от ООН принять меры по прекращению поставок Турции боевиков в Ливию

Каир, 19 апреля. Парламент Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовал от Турции отказаться от военного вмешательства в дела Ливии, ставшего главной причиной эскалации внутриливийского кризиса. Роль Анкары в дестабилизации ситуации в африканской стране обсуждалась на заседании Арабского парламента ЛАГ в воскресенье, 19 апреля.

Участники дистанционного заседания под председательством Мешааля ибн Фахма Салами призвали к соблюдению гуманитарного перемирия, главной целью которого стала борьба с распространением коронавирусной инфекции. Представители ЛАГ обратились к Турции с требованием уважать суверенитет Ливии и прекратить поставку оружия, военной техники и переброску боевиков. По решению Совета безопасности ООН в африканском государстве действует запрет на поставку оружия, который Анкара всячески игнорирует.

Эмбарго введено в 2011 году, несмотря на это, турецкие власти на регулярной основе поставляют террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сарраджа различное вооружение, включая БПЛА различных модификаций. За 17 апреля силами Ливийской национальной армии (ЛНА) было сбито три беспилотника Bayraktar TB2 над Тархуной и городом Насма, 18 апреля — один турецкий Bayraktar TB2, 19 апреля — TAI AnKa также турецкого производства.

Из-за сложившейся ситуации парламент попросил представителей ООН принять все необходимые меры для прекращения переброски сирийских боевиков в Ливию. Для этого необходимо создать открытый инструмент для мониторинга нарушений. Участники заседания просят применить наказания для тех, кто нарушает эмбарго и поставляет оружие в Ливию.