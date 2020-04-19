Франция летом начнет испытания вакцины от коронавируса на человеке

Париж, 19 апреля. Французские ученые летом начнут испытывать на человеке вакцину от коронавируса, которая разрабатывается в Институте Пастера. Об этом рассказала инфекционист больницы Красного Креста Лиона, профессор Флоранс Адер.

«В мире разрабатывается очень много вакцин. В частности, исследование ведет Институт Пастера, где была разработана вакцина, испытания которой на человеке начнутся этим летом», — сказала она.

Адер объяснила, что ученые смогут разработать специализированную стратегию лечения, когда поймут, как именно функционирует вирус и взаимодействует с организмом. Тогда они займутся работой над особыми медикаментами против инфекции, которые будут способствовать выработке настолько специфичной реакции иммунной системы, что она будет направлена строго на конкретный вирус.

Ранее стало известно, что Великобритания на следующей неделе начнет производство вакцины, которая еще не прошла клинические исследования. В ее основе вирус шимпанзе, в который добавлена генетическая часть кода коронавируса.

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. COVID-19 унес жизни уже более 164 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.