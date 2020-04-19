 В «Митиге» сел частный турецкий самолет с неизвестным грузом

Триполи, 19 апреля. В аэропорту «Митига» приземлился еще один турецкий самолет. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило, что на борту воздушного судна находилось медоборудование. Однако эта версия выглядит сомнительной, учитывая, что Турция использует «Митигу» для переброски сирийских наемников и своих офицеров.

Турецкий частный самолет Cessna 560XL приземлился в оккупированном боевиками ПНС и ВС Турции аэропорту «Митига», расположенном близ Триполи. Режим главаря террористов ПНС Файеза Сарраджа заявил, что Cessna 560XL доставил в ливийскую столицу медицинское оборудование и расходные материалы, которые Анкара предоставила ПНС для борьбы с пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что Cessna 560XL — это некрупный самолет, бизнес-джет, на борту которого вряд ли поместится нормальный медицинский груз. В салоне самолета можно разместить максимум пять аппаратов ИВЛ, в то время как число заявленного ПНС медоборудования было гораздо больше. Скорее всего, в салоне самолета находились высокопоставленные турецкие офицеры, которые, как известно, оказывают консультационную помощь боевикам ПНС.

Минздрав ПНС отрапортовал о получении медоборудования, однако весомых доказательств этому не предоставил. Турция, несмотря на обещание президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, продолжает снабжать террористов оружием, перебрасывая в Ливию тысячи сирийских радикалов. Для того, чтобы скрыть эти поставки, Анкара использует гражданские авиарейсы и морские суда других стран. Международные наблюдатели не раз «ловили» Турцию на этом, демонстрируя доказательства. Кроме того, ФАН ранее сообщал подробности турецкого военного вмешательства в Ливию, указав на основные направления поставок турецкого оружия и переброски сирийских радикалов.