Турция объединяет террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевиков СНА ради захвата Идлиба

Ребрендинг группировок боевиков, насаждение турецкой культуры и видимость борьбы с террористами — как Турция пытается обеспечить полный контроль над сирийским Идлибом, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт по геополитике Владимир Фитин.

Агрессия вопреки заявлениям о мире

Борьба с международным терроризмом — одна из главных заявленных задач всех участников военного конфликта в Сирии, включая соседнюю Турцию. И для международного сообщества, судя по всему, все выглядит так, будто Анкара действительно в серьезной мере озабочена вопросом борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Однако события, которые происходят в сирийской провинции Идлиб последние пару месяцев, говорят совсем об обратном.

Сегодня Турцию в первую очередь волнует расширение своего влияния в Сирии, с последующей аннексией неподконтрольных на данный момент официальному Дамаску территорий. Этим и объясняются постоянные боестолкновения между крупнейшей на северо-западе Сирии террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) и протурецкими вооруженными формированиями в Большом Идлибе.

Очевидно, что постоянные столкновения отнимают слишком много сил и средств Турции, поскольку боевики бывшей «ан-Нусры» не сдают свои позиции без боя, достаточно успешно ликвидируя членов подконтрольных Анкаре вооруженных формирований. Понимая, что силой с террористами не справится, турки решили пойти с ними на сделку.

Дружба с террористами

В городе Бинниш 16 апреля прошла встреча представителя национальной разведывательной организации Турции Амара Хузейфа с влиятельными полевыми командирами «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Акрамом Аль Джараком, Абу Бакр Басанкуль и Абу Мустава Бинниш. Помимо этого, на встрече присутствовал и представитель не менее радикальной террористическо группировки «Джебхад аль-Ватания лил-Тахрир» Шейх Абду Раззак Аль Магди.

По имеющейся информации на этом совещании турецкой стороной представителям террористических группировок было предложено создать совместный координационный центр в городе Идлиб, главной задачей которого станет процесс по «растворению» радикальных джихадистов в рядах подконтрольных Анкаре вооруженных бандформирований на территории Большого Идлиба.

Согласно замыслу Турции, террористы будут малыми партиями переходить в многочисленные отряды так называемой умеренной оппозиции «Сирийской национальной армии» (СНА), которая и без того включает в себя большое число радикальных исламистов.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что сейчас мы видим новую попытку Турции подмять по себя «Хайят Тахрир аш-Шам».

Как замечает собеседник ФАН, как бы не хотели турки усилить ручные группировки «умеренной оппозиции», фактически ХТШ является доминирующей силой в Идлибе.

«Турция уже достаточно давно взяла на себя обязанность размежевать откровенных террористов, тех же «Хайят Тахрир аш-Шам» и так называемую умеренную оппозицию. Но поскольку она это сделать не хочет, то сейчас как вариант в Анкаре решили просто в очередной раз перелицевать радикальных исламистов из бывшей «Джебхат ан-Нусры». После ребрендинга Турция скажет, что эти боевики изменились и уже вовсе не радикальные джихадисты, а значит она свою задачу «выполнила». Изменение знамен у боевиков не означает, что будут какие-то перемены в поведении этих террористов», — замечает эксперт.

Ручные джихадисты

В конечном итоге, по плану Турции, «Хайят Тахрир аш-Шам» союзные ей группировки попросту прекратят свое официальное существование, однако фактически сохранятся в составе иных подразделений, сменив свои флаги. Не исключено, что бывшие террористы, уже под знаменами СНА, окажутся в районе проведения операции «Источник мира», где будут выполнять задачи против курдов.

Таким образом Анкара хочет получить полный контроль над всеми территориями Большого Идлиба, где не находятся сирийские правительственные силы. После этого, планируется заселить эти земли подконтрольной Турции «умеренной оппозицией», которую по достигнутым соглашениям никому, даже Сирийской арабской армии (САА), трогать нельзя.

«Турция хочет усилить свои позиции на северо-западе Сирии. Ни при каких условиях Анкара не хочет уходить без сопротивления с занимаемых территорий и готова на сотрудничество с самыми отъявленными террористами для достижения этих целей. Главная цель турок – не дать официальному Дамаску установить контроль над территорией своей страны, которая сейчас, из-за действий Турции, представляет собой настоящий террористический анклав», — говорит эксперт.

Откровенный захват сирийских территорий

Что же получится в итоге? С высокой долей вероятности террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам», то есть фактически боевики запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра, примут предложение Анкары ввиду того, что их дальнейшие перспективы без сотрудничества плачевны.

Турция пополнит подконтрольные ей формирования опытнейшими боевиками, но самое главное, Анкара в лице СНА беспрепятственно станет владельцем оставшейся части провинции Идлиб. В дальнейшем последует постепенное насаждение турецкой культуры, законов, традиций, как это наблюдалось в бывшей сирийской провинции Хатай, о чем ранее писало Федеральное агентство новостей.

«Когда Турция отнимала провинцию Хатай у Сирии, турки хотя бы создавали хоть какую-то видимость «народного мнения», несмотря на присутствие своих вооруженных сил в регионе. Анкара активно этим занималась, а сейчас все построено на влиянии со стороны вооруженных группировок, включая ту же «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики контролируют, обеспечивают и создают видимость «квазигосударства» на этих землях», — заключил Владимир Фитин.

