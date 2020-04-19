Экономист объяснил, почему россияне на фоне COVID-19 сняли наличными триллион рублей

С начала марта российские банки выдали наличные на общую сумму примерно один триллион рублей, сообщило агентство Bloomberg. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, с чем связан рост спроса на наличные среди россиян.
Аналитики Bloomberg связали всплески спроса на наличные деньги в России с обращениями президента Владимира Путина по поводу ситуации с коронавирусом. Первый наблюдался после того, как глава государства сообщил о введении налога на проценты по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей, а второй — после продления режима самоизоляции до конца апреля.
Однако экономист Василий Колташов уверен, что обращения Путина здесь ни при чем.
«Главное, что банки удовлетворили спрос россиян на наличные. У нас не было такого, как после краха на Уолл-стрит в 1929 году, когда банки закрылись и сказали: «Все, денег нет», а люди выстроились в очередь и кричали: «Где мои доллары?». У нас нет банковского кризиса. Государство не допустит его, несмотря на то, что сейчас экономика во всем мире поставлена на паузу.
Но очевидно, что россияне обеспокоены ситуацией в экономике и собственным положением, своей будущей платежеспособностью. И они опасаются, что наличные деньги будет сложно получить, тем более что банки уже ограничивали выдачу наличных еще до режима самоизоляции, то есть банки сами спровоцировали такое поведение клиентов. Иными словами, я бы выделил тревожность как одну из причин обналичивания счетов», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Василий Колташов.
Другая причина повышенного спроса россиян к наличным деньгам заключается в «обывательской рациональности» россиян, оказавшихся в условии самоизоляции.
«В последние годы у нас очень быстро росло использование безналичных расчетов. Но все-таки эта система не внедрена повсеместно и могут возникнуть проблемы. Как рассуждает человек? Если я на самоизоляции, банки тоже могут не работать. А если в магазине не будут принимать карточки, мне нужно иметь наличные, чтобы расплачиваться за покупки. Или, если я попаду в больницу, мне нужны там бумажные деньги, чтобы что-то купить в киоске или автомате. И, руководствуясь именно такой логикой, люди снимали деньги.
Я называю это бытовой или обывательской рациональностью. Паники нет. Нет такого, что люди все свои счета закрывают, обналичивая крупные суммы. И в том, что россияне забрали из банков триллион рублей, ничего страшного нет. Более того, я считаю, что властям эта ситуация была на руку. Это был своего рода тест для банков, которые показали, что у них нет проблем с наличностью и они работоспособны, и для граждан, которые поняли, что волноваться не за чем — система работает. А властям это было нужно, потому что они увидели, что здесь сбоев нет», — считает Колташов.