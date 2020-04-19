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Авиация ЛНА нанесла превентивные удары после отражения массированной атаки ПНС на Тархуну

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Авиация ЛНА нанесла превентивные удары после отражения массированной атаки ПНС на Тархуну

Триполи, 19 апреля. Вооруженные группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии попытались оттеснить Ливийскую национальную армию (ЛНА) к югу и востоку от Триполи. Армия Халифы Хафтара остановила продвижение террористов на Тархуну, авиация ЛНА провела серию эффективных превентивных ударов по боевикам ПНС.

Серия ожесточенных боестолкновений наблюдается в районах Аль-Машруа и Айн Зара. Боевики ПНС атаковали в районе квартала ар-Рабиш и местного кладбища — именно в этих локациях находятся остатки вооруженных группировок. В Айн Заре, как сообщили местные жители, слышны множественные взрывы, перестрелки замечены близ дипломатического клуба.

Авиация ЛНА нанесла превентивные удары после отражения массированной атаки ПНС на Тархуну

Террористы ПНС задействовали артиллерию для обстрела позиций ЛНА в направлении Аль-Вишка, акцент атаки пришелся на дороги и технику сил Хафтара. Известно, что ЛНА понесла потери в живой силе. Звуки стрельбы также были слышны из парка Ан-Наср, находящегося под контролем протурецких группировок. В парке размещена турецкая артиллерия, применяемая для систематических обстрелов южных окраин ливийской столицы, включая жилые кварталы. На юге Триполи в районе Абу Салим джихадисты использовали тяжелую артиллерию. 

Город Тархуна подвергся массированному наступлению боевиков ПНС, ЛНА удалось остановить противника. Отмечается, что джихадисты, поддерживаемые авиацией, атаковали город с трех направлений. Ливийская национальная армия отбила атаку, проведя контратаку. Результатом ее стало уничтожение 13 пикапов, потери боевиков ПНС убитыми и пленными составили 33 человека. Среди плененных оказался радикал Салих Даббаши, брат находящегося в международном розыске контрабандиста Ахмада Даббаши. Авиация террористов провела 17 атак на позиции ЛНА, уничтожив несколько единиц бронированной техники в районе развязки Аль-Кума.

Авиация ЛНА нанесла превентивные удары после отражения массированной атаки ПНС на Тархуну

Авиация сил Халифы Хафтара отчиталась о серии выполненных задач против террористов ПНС. Вооруженные группировки ПНС понесли серьезные потери после удара ЛНА в городе Гарьян. Кроме того, в Абу Курайне ВВС Хафтара провели несколько операций, уничтожив технику радикалов.   

ЛНА сообщила о двух сбитых беспилотниках боевиков ПНС: первый из них был уничтожен в районе Вади ар-рабия, второй — в районе Аль-Вишка. Разведка сил Хафтара сообщила, что вторым дроном оказался турецкий Bayraktar TB2. Боевики ПНС пытаются убедить общественность в том, что речь идет о беспилотнике Wing Loong китайского производства. 

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