Авиация ЛНА нанесла превентивные удары после отражения массированной атаки ПНС на Тархуну

Триполи, 19 апреля. Вооруженные группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии попытались оттеснить Ливийскую национальную армию (ЛНА) к югу и востоку от Триполи. Армия Халифы Хафтара остановила продвижение террористов на Тархуну, авиация ЛНА провела серию эффективных превентивных ударов по боевикам ПНС.

Серия ожесточенных боестолкновений наблюдается в районах Аль-Машруа и Айн Зара. Боевики ПНС атаковали в районе квартала ар-Рабиш и местного кладбища — именно в этих локациях находятся остатки вооруженных группировок. В Айн Заре, как сообщили местные жители, слышны множественные взрывы, перестрелки замечены близ дипломатического клуба.

Террористы ПНС задействовали артиллерию для обстрела позиций ЛНА в направлении Аль-Вишка, акцент атаки пришелся на дороги и технику сил Хафтара. Известно, что ЛНА понесла потери в живой силе. Звуки стрельбы также были слышны из парка Ан-Наср, находящегося под контролем протурецких группировок. В парке размещена турецкая артиллерия, применяемая для систематических обстрелов южных окраин ливийской столицы, включая жилые кварталы. На юге Триполи в районе Абу Салим джихадисты использовали тяжелую артиллерию.

Город Тархуна подвергся массированному наступлению боевиков ПНС, ЛНА удалось остановить противника. Отмечается, что джихадисты, поддерживаемые авиацией, атаковали город с трех направлений. Ливийская национальная армия отбила атаку, проведя контратаку. Результатом ее стало уничтожение 13 пикапов, потери боевиков ПНС убитыми и пленными составили 33 человека. Среди плененных оказался радикал Салих Даббаши, брат находящегося в международном розыске контрабандиста Ахмада Даббаши. Авиация террористов провела 17 атак на позиции ЛНА, уничтожив несколько единиц бронированной техники в районе развязки Аль-Кума.

Авиация сил Халифы Хафтара отчиталась о серии выполненных задач против террористов ПНС. Вооруженные группировки ПНС понесли серьезные потери после удара ЛНА в городе Гарьян. Кроме того, в Абу Курайне ВВС Хафтара провели несколько операций, уничтожив технику радикалов.

ЛНА сообщила о двух сбитых беспилотниках боевиков ПНС: первый из них был уничтожен в районе Вади ар-рабия, второй — в районе Аль-Вишка. Разведка сил Хафтара сообщила, что вторым дроном оказался турецкий Bayraktar TB2. Боевики ПНС пытаются убедить общественность в том, что речь идет о беспилотнике Wing Loong китайского производства.