Пьяный боец ВСУ отпраздновал Пасху стрельбой из гранатомета по сослуживцам

Луганск, 19 апреля. Пьяный боец Вооруженных сил Украины во время празднования Пасхи устроил стрельбу из гранатомета, ранил себя и двух товарищей. О случившемся рассказал официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Военнослужащие первого механизированного батальона 93-й бригады украинской армии решили отпраздновать Пасху. Младший сержант, употребив спиртное, захотел устроить салют из ручного противотанкового гранатомета, добавил Осадчий.

«Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, боевик потерял равновесие во время выстрела и попал в блиндаж, расположенный в нескольких метрах от него», — сказал представитель ведомства.

Осадчий уточнил, что в результате взрыва сам младший сержант и двое его сослуживцев получили множественные осколочные ранения.

Как не раз отмечали в Луганской и Донецкой народных республиках, число небоевых потерь среди бойцов украинской армии растет с каждым месяцем гражданской войны в Донбассе. Причинами зачастую становятся именно неаккуратное обращение с оружием и злоупотребление алкоголем.

Ранее стало известно об инциденте в ДНР. Украинские силовики попытались на Пасху при помощи ударного беспилотника напасть на православный храм в Ясиноватой. Помешали им военнослужащие республики, которые ранним утром обнаружили и сбили БЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством.