Кубанская чиновница отчитала медиков за то, что они не могут сами сшить себе бахилы

Краснодар, 19 апреля. Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко отчитала медиков за отсутствие бахил в больницах в период борьбы с коронавирусом. Во время онлайн-совещания с главврачами кубанских медучреждений чиновница заявила, что они могли бы пошить бахилы своими силами, а не ждать «манны небесной».

Видеозапись скандального обращения Игнатенко опубликовал Telegram-канал «Подъем».

«Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной? В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы «Тайвек» или маски лицевые, или очки, или респираторы — проблема. Бахилы — две тряпочки сшить», — заявила чиновница.

Она призвала медиков взять любую ткань и поручить пошив недостающих средств защиты нескольким санитаркам, или попросить об этом местных жительниц, заплатив им по тысяче рублей.

«В вашем колхозе попросите, тысячу рублей заплатите, вам любая женщина нашьет, которая шить умеет, портниха. Сейчас народ дома сидит, делать нечего», — рекомендовала Игнатенко.

Замминистра регионального минздрава также пристыдила врачей центральной районной больницы Усть-Лабинска за то, что защитные костюмы им накануне привезли сотрудники стоматологии.

По данным краснодарского министерства здравоохранения, на 19 апреля в регионе зарегистрировано 383 новых случая заражения COVID-19. Лечение от инфекции в стационарах в настоящее время проходят 533 пациента, под наблюдением медиков в поликлиниках по месту жительства находятся 6469 человек. Известно, что пять заразившихся скончались в больницах Краснодара, Новороссийска и Лабинск, 54 пациента выздоровели и были выписаны.