Российские цены на «убийцу «Патриота» Haval H5 станут известны 20 апреля

Москва, 19 апреля. Российские цены на обновленные внедорожники Haval H5 станут известны уже в понедельник, 20 апреля. А в продаже «убийца «Патриота» (так прозвали автомобиль) должен появиться через месяц.

Предзаказ на новый внедорожник открылся 15 апреля. На российском авторынке будут представлены две модификации Haval H5 – Elite/ Comfort и Premium. В базовом варианте он получит 150-сильный мотор, 16-дюймовые покрышки, салон с тканевой отделкой и климат-контролем. Помимо этого его оснастят мультимедиа-системой с экраном на восемь дюймов, боковыми зеркалами с электрорегулировкой и обогревом.

В premium-версии мощность движка составит уже 177 лошадиных сил, салон с отделкой из экокожи, 17-дюймовые колеса, датчики дождя и света, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также камеру заднего вида. По данным портала «Китайские автомобили», стоимость Haval H5 может составить от 982 тыс. до 1 млн 250 тыс. рублей. Но официальные данные, напомним, будут доступны уже 20 апреля.

Напомним, первый выпуск рамного внедорожника Great Wall Hover состоялся в 2005 году, а спустя 10 лет, в 2015 году производитель переименовал автомобиль в Haval H5. И вот спустя еще пять лет Haval дождался серьезного обновления.

Несмотря на смену поколений, «китайский джип» российским водителям хорошо известен по бестселлеру Great Wall Hover. Эксперты считают, что желающие купить Haval H5, должны соблюдать ряд правил, тогда машина будет служить максимально долго. В частности, лить качественное масло и заправлять машину хорошим 95-м бензином, отмечает «Российская газета».