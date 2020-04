«Кровавый дантист» устроил стрельбу в Канаде и скрылся на патрульной машине

Оттава, 19 апреля. Полиция провинции Новая Шотландия в Канаде задержала подозреваемого в стрельбе по людям в городе Портапик. Об этом сообщили местные СМИ.

Трагедия произошла накануне вечером. Особых подробностей о случившемся пока не известно, правоохранители уточняют число жертв.

Задержан 51-летний стоматолог Гэбриел Уортман. Его уже прозвали «кровавым дантистом».

Известно, что преступник был одет в полицейскую форму и с места происшествия скрылся на патрульной машине. Однако сам он сотрудником правоохранительных органов не является.

UPDATED: Police say suspect in Portapique, N.S. shooting may be driving what appears to be an RCMP vehicle and wearing what appears to be an RCMP uniform https://t.co/NuKEosbldZ