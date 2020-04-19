Мурашко не исключил изменения системы здравоохранения России из-за коронавируса

Москва, 19 апреля. Эпидемия коронавируса делает актуальным вопрос о модернизации российской системы здравоохранения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на видеоконференции министров здравоохранения стран — членов «Большой двадцатки».

Он подчеркнул, что Россия постоянно изучаем опыт других стран по борьбе с коронавирусом и многое применяет и в своей практике.

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — подчеркнул министр.

При этом Мурашко обратил внимание, что в России были приняты все организационные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так, уже в январе был разработан национальный план реагирования, был создан правительственный координационный совет, разработан специальный механизм ускорения принятия государственных актов.

Ключевыми элементами противодействия пандемии, по мнению Мурашко, стали интегрированная национальная система здравоохранения с мощным эпидемиологическим мониторингом и лабораторным потенциалом.

«Наша система здравоохранения имеет сильную стационарную часть и систему мер, направленную на профилактику», — резюмировал он.

Напомним, по последним данным в России зарегистрировано 42 853 случая заражения заражения коронавирусом, 3 291 пациент полностью выздоровел, 361 человек скончался.