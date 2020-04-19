Волонтеры из Спортивной Федерации Бокса развезли маски и антисептики. ФАН-ТВ

Бравые ребята, спортсмены, боксеры вносят свой ощутимый вклад в борьбу с коронавирусом. Они доставляют всем нуждающимся на дом комплекты масок и антисептиков. Проект «Бокс помогает» стартовал почти в самом начале эпидемии. Спортивная Федерация Бокса запустила национальную горячую линию, куда обращаются за помощью те, кому она необходима.

«Федерация Бокса России нам помогла с масками и антисептиками. К волонтерской работе помимо спортсменов и тренеров подключились ребята из объединения «Волонтеры СПб». А недавно благодаря Национальной транспортной ассоциации у нас появилась возможность ездить по районам на микроавтобусе», — рассказывает представитель пресс-службы Спортивной Федерации Бокса Санкт-Петербурга Никита Егоров.

Никита рассказал, что раньше ребята разносили маски пешком: в день получалось обработать около 50-100 заявок. Сейчас, когда есть автобус — дело идет куда быстрее. К тому же спортсмены и волонтеры выбрали весьма труднодоступные товары: масок в аптеках днем с огнем не сыскать.

«В аптеках масок нет, ни одной. Можно только заказать через интернет, но они очень плохого качества. Заказала еще с AliExpress, но посылки из Китая идут долго, а хочется сейчас выходить на улицу», — призналась жительница Петербурга Полина.

На данный момент у Федерации более 1500 заявок. С массовой поддержкой они планируют обработать их все менее чем за неделю.