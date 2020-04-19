Пилот МиГ-31 ВКС РФ снял на видео приветствие американскому истребителю F-16

Москва, 19 апреля. Пилот МиГ-31 ВКС РФ снял на видео встречу в воздухе с истребителем F-16 НАТО. Ролик появился на Youtube-канале Fighterbomber.

На кадрах записи можно видеть, как МиГ-31 приближается к F-16, и российский пилот приветствует летчика за штурвалом истребителя НАТО. Он машет ему рукой и показывает большой палец. После этого пилот F-16 удаляется.

«МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски», — пошутил автор ролика.

В описании видео не уточняется, где именно произошла встреча двух самолетов.

«Ну и лайк ставит буржуину», «Классно подлетел», — написали в комментариях к ролику.

Напомним, главная цель сверхзвукового истребителя МиГ-31 — перехват и уничтожение воздушных объектов при любой погоде. Российский самолет способен развивать скорость до 2,5 тысяч километров в час. Максимальная скорость американского многофункционального истребителя F-16 составляет до 2,1 тысячи километров в час.