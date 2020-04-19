Сирия, 19 апреля. Турецкая армия возводит новый наблюдательный пункт на юге Идлиба. В Эс-Сувейде неизвестные установили бомбу на пути следования конвоя правительственных войск. На севере Алеппо отмечаются междоусобные стычки между фракциями, входящими в состав «Сирийской национальной армии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» юге Идлиба и провели воздушную разведку над расположениями противника.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились одного боевика, погибшего на мине на севере провинции Хасака.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке мины в Хасаке.

ВС Турции: приступили к постройке нового наблюдательного пункта в Идлибе.

Провинция Алеппо

У поселения Кафр-Таль возобновились столкновения между силами «Хайят Тахрир аш-Шам» и правительственны войсками. Как передает агентство Aleppo AMC, террористы открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии у деревни Аль-Фауджа, после чего подразделения вели ответный огонь из тяжелой артиллерии по местам дислокации боевиков.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в городе Африн перестрелка завязалась между двумя группировками, входящими в альянс «Сирийской национальной армии». Местные источники сообщили, что утром члены «23-й дивизии» вступили в конфликт с «Дивизией Аль-Хамза». О жертвах пока не сообщалось, причины столкновения также остаются неизвестны. В четверг при аналогичной стычке между членами «Аль-Джебат аш-Шамии» и «Дивизии Султан Мурад» в деревне Аль-Гандура понесли потери обе стороны и были ранены несколько гражданских лиц.

Провинция Идлиб

По неподтвержденным данным, в небе над городом Идлиб были замечены беспилотники ВВС Сирии. Как сообщает Aleppo AMC, дроны провели разведку над укрепленными районами боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам. Источник также сообщил, что на юге провинции боевики открыли огонь из тяжелой артиллерии по окрестностям поселка Кансафра, расположенного в районе гор Джебель аз-Завия на юге провинции. Сведений о потерях группировки в живой силе и боевой технике пока не поступало.

По информации агентство Step News, ВС Турции приступили к возведению нового наблюдательного пункта. Новый пункт обсервации будет расположен в непосредственной близости от высот аз-Завия в поселке Басамес.

Провинция Хасака

Местные источники издания Al-Jisr сообщают, что в районе поселка Абу-Расин, расположенном к востоку от города Рас аль-Эйн погиб боевик «Демократических сил Сирии». По информации источника, тот подорвался при патрулировании на противопехотной мине, установленной неизвестными в окрестностях. Сегодня утром почти при аналогичных обстоятельствах группировка лишилась сразу трех своих членов в соседей провинции Ракка в городе Ат-Табка – неизвестные установили СВУ в автомобиль SDF. Курдские боевики возлагают ответственность в обоих случаях на «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства»

Провинция Эс-Сувейда

Как передает Telegram-канал Directorate 4, недалеко от авиабазы Хальхаля неизвестные лица установили самодельную бомбу на пути следования конвоя сирийских военнослужащих. При детонации СВУ погиб один солдат, еще двое были ранены. Ответственность за установку бомбы пока не взяла ни одна из группировок. Силы безопасности САА подозревают, что за нападением стоят «спящие ячейки» боевиков, действующие с поддержкой международной коалиции во главе с США.

Ирак

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