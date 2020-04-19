Ученые предупредили о тревожном симптоме коронавируса

Москва, 19 апреля. Уровень гемоглобина снижается у зараженных коронавирусом пациентов с тяжелым течением заболевания. О таком последствии для организма предупредили ученые.

Они напомнили, что гемоглобин — это белок, переносящий кислород. Специалисты призвали медиков измерять его уровень всем зараженным коронавирусом и считать падение показателя тревожным симптомом.

Ученые констатировали, что некоторым категориям больных с пневмонией могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких.

«В срочном порядке требуется провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжелого течения болезни», — заключили они.

Коронавирусная инфекция нового типа охватила уже почти весь мир, заболели более двух миллионов человек. Ее жертвами стали свыше 162 тысяч граждан. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Основные симптомы COVID-19 похожи на признаки ОРВИ: утомляемость, повышенная температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах. Медики советуют чаще мыть руки и не дотрагиваться до слизистых.

Недавно ученые из Совета ортопедических колледжей Испании, а также итальянские медики предупредили о необычном симптоме коронавируса. Они считают, что синяки и волдыри на ступнях могут быть признаком заражения новой инфекцией.