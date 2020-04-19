Вирусолог Зуев объяснил, почему Россия не выйдет на пик по коронавирусу в апреле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что на следующей неделе Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19. Однако доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев сомневается, что это получится.

В воскресной программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков отметил, что на уходящей неделе количество заболевших коронавирусом ежесуточно росло.

«Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели надо будет принимать какие-то решения о дальнейшем режиме», — сказал Песков.

Он добавил, что решение будет непростым — «с полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике».

Прокомментировать слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей попросило именитого вирусолога Виктора Зуева.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заметил, что прежде, чем думать о том, что мы когда-то выйдем на плато, а пик — это и есть начало выхода на плато, после которого начнется снижение, нужно оценить меры, которые принимаются для уменьшения возможности передачи вируса от одного человека другому сегодня.

«Хотелось бы надеяться, что достижение плато не займет долгого времени. Но давайте подумаем, что влияет на увеличение заболеваемости? В первую очередь — поступление наших людей из-за рубежа. Россиян пока что продолжают возвращать домой. За счет этих людей растет заболеваемость. Потому что они были за рубежом, где ситуация с коронавирусом весьма неважная, и неизвестно, строго ли эти люди соблюдают карантин по возвращению. Во-вторых, у нас есть публика весьма эксцентричная. Слышали, что семь врачей сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин по коронавирусу? Вот эти люди не очень понимают, что делают, и поэтому заболеваемость растет. В-третьих, эти три миллиона пропусков, выданных в Москве. Я понимаю, что это продиктовано некими экономическими соображениями, и не осуждаю эту акцию. Но тем не менее карантин нацелен на прерывание передачи возбудителя от человека к человеку во время контактов, а пропуска увеличивают общение людей между собой», — заметил Виктор Зуев.

По его словам, указанные три фактора могут подпитывать и подхлестывать рост заболеваемости, что будет проявляться через неделю-две.

«Но, я думаю, что все эти административные и уголовные дела все-таки охладят пыл некоторых ретивых граждан, неправильно себя ведущих в период пандемии. Конечно, не будет такого, что сегодня шесть тысяч выявленных заболевших, а завтра — ноль. Но хочется, чтобы постепенно становилось меньше заболевших. Не думаю, что будущая неделя сможет что-то решить. Это было бы слишком хорошо. Недели через две, быть может, выйдем на плато. А спад может начаться, как уже говорили ранее, в июне-июле. Но прогнозирование — дело неблагодарное. За страну очень тяжело прогнозировать», — сказал профессор Зуев.

Что касается сложного решения относительно продления карантинных мер, которое будет приниматься на следующей неделе, то, по мнению вирусолога, разобщение людей должно остаться как эффективная мера профилактики распространения инфекции.