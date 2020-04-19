Военные эксперты объяснили испытания «Арматы» в Сирии

Москва, 19 апреля. Новейший российский танк Т-14 «Армата» проходил испытания в Сирии, чтобы военные могли увидеть работоспособность техники в условиях реальных боевых действий. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Сирия — реальный театр военных действий со специфическими особенностями. Это в основном пустынная местность и сильная запыленность, плюс реальные боевые действия. Поэтому стандартной практикой является, что новое оружие проходит испытание в сирийском конфликте», — пояснил он в комментарии телеканалу «360».

По словам Коротченко, такие испытания касаются всех без исключения видов современного вооружения.

Военный эксперт Алексей Леонков уточнил, что сирийские условия позволяют наверняка узнать работоспособность техники, поскольку успешные испытания на российских полигонах не всегда свидетельствуют о ее возможностях действия в других местностях.

«У нас большинство военной техники, в том числе [истребитель] Су-57, перегонялось в Сирию, чтобы в сирийских условиях проверить работоспособность этой техники», — сказал он.

Сегодня «Армата» рассматривается как один из основных танков, который поступит на вооружение российской армии в 2021 году. Для старта серийного производства машины необходимо, чтобы она прошла так называемую общевойсковую эксплуатацию.

Как объяснил Леонков, военные специалисты должны были испытать танк в различных климатических зонах. При этом вооружение должно было пройти определенный регламент упражнений на военных полигонах.

«По заключению вот этих испытаний, если вдруг во время испытаний будут выявлены некие недостатки, то их устраняют, после чего танк принимается к серийному производству», — резюмировал эксперт.

Ранее об испытаниях Т-14 в Сирии рассказывал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он также пояснил, что боевые машины были направлены в САР, «чтобы учесть все нюансы в боевых условиях». Такие испытания, по словам министра, помогут формированию «финального облика» танка, который будет находиться на вооружении у российских военных.