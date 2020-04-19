Сванидзе вступился за скандальный сериал «Зулейха открывает глаза»

Москва, 19 апреля. Сериал «Зулейха открывает глаза», который обвиняют в фальсификации исторической правды и называют антисоветским, на самом деле показывает жестокую действительность сталинской эпохи. Об этом заявил историк и журналист Николай Сванидзе.

По его мнению, скандальный телесериал, снятый по одноименному роману Гузель Яхиной, соответствует исторической правде с тем лишь отличием, что в жизни все было куда более сурово, чем показано на экране.

«Жестокость сталинского режима была беспредельна. Убивали людей миллионами, режим был абсолютно безжалостный. Людоедский режим», — вступился он за сериал в разговоре с URA.RU.

В качестве примера он привел сцену, в которой показано, как 30 ссыльных оставляют в Сибири на зиму без еды. Сванидзе назвал этот эпизод «детскими играми» в сравнении с тем, что приходилось переносить советскому народу.

Другого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Невежин. Он считает, что сериал — на 90% вымысел. Историк, однако признал, что объективности от художественного произведения ждать трудно. Невежин подтвердил, что репрессивная политика в отношении татарских крестьян, показанная в фильме, и в действительности была более чем жесткой.

Напомним, что после премьеры сериала, которая состоялась 13 апреля в эфире телеканала «Россия 1», на создателей, в частности актрису Чулпан Хаматову, исполнившую главную роль, обрушился шквал критики. Писатель Захар Прилепин заявил, что съемочная группа неверно поняла посыл одноименного произведения и сняла «русофобскую картину».

Автор романа Яхина призналась Федеральному агентству новостей, что была готова к неоднозначной реакции общественности на сериал. По ее словам, на книгу тоже были разные отзывы, особенно в Татарстане.