Известный блогер обвинил Зеленского в преступлении из-за помощи крымскому бизнесмену

Популярный блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в совершении преступления. Речь идет о подписании изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год. Недовольство политика вызвало финансирование канала «АТР». Бенефициаром СМИ является бизнесмен крымско-татарского происхождения Ленур Ислямов.

«Зеленский подписал изменения в бюджет, предусматривающие деньги из госбюджета на телеканал гражданина РФ Ислямова, имеющего бизнес в Крыму, не отдающего Украине миллионы долгов и работавшего на «оккупационные власти Крыма», — пишет Шарий на своем telegram-канале.

По мнению блогера, финансирование канала «АТР» из казны особенно неуместно на фоне пандемии COVID-19, тотального урезания социальных расходов и аховых дел в экономике.

«Невозможный» мост и «невыносимость» крымского бытия

Канал «АТР» преимущественно вещает для крымских татар и всех неравнодушных к судьбе Крыма. После выхода из правового поля РФ и переезда в Киев ресурс обрел очевидную антироссийскую направленность. Воссоединение полуострова с РФ именуется не иначе как «оккупацией» или «аннексией», что вполне отражает позиция Киева. А новости из Крыма условно можно разделить на плохие и ужасные. Жить невыносимо. По версии «АТР», Москва занята исключительно притеснением местного населения, а депортация крымских татар — дело времени.

О достоверности контента можно судить по истории с Керченским мостом. Несколько лет канал поддерживал легенду о невозможности возведения моста. Когда сооружение ввели в эксплуатацию, его назвали «бутафорским». В реальности «АТР» мост беспрерывно качается и периодически тонет.

Столь же «объективно» подается информация о состоянии прав человека на полуострове и другой проблематике.

Вещание ни для кого

Но украинский зритель вовсе не глуп, и такая подача информации вызвала интерес лишь в самых узких кругах. Cовсем не вдохновились и крымские татары по обе стороны границы. Как следствие, многомиллионные вливания из карманов налогоплательщиков не принесли видимых результатов. Кроме, пожалуй, личного обогащения собственников «АТР».

В этих условиях сведущие люди активно выступали за прекращение финансирования канала. «Прогрессивная» общественность тотчас же возмутилась.

«Мы на грани закрытия. Ведь последние несколько месяцев мы выходим на полном альтруизме», — сказал Ленур Ислямов, хотя имя его с альтруизмом вяжется с большим трудом.

Известный «патриот Украины» Айдер Муждабаев назвал отказ в финансировании «плевком в каждого украинца».

Не страшно, что подавляющее большинство украинцев о таком канале вообще никогда не слышало.

Есть ли жизнь без Украины?

Муждабаев убежден, что Крыма не бывает без Украины.

«То, что сейчас происходит — это плевок в наших зрителей, это плевок во всех украинцев, живущих на оккупированных территориях, кто любит нашу страну, кто понимает, что Крыма без Украины не бывает, как и наоборот», — говорит журналист.

Это утверждение вряд ли можно считать исторически достоверным. Ученые сходятся во мнении, что еще в ХII веке до н.э. Крым заселили киммерийцы. Иными словами, нога человека ступила на полуостров более трех тысяч лет назад.

Украинский период региона продлился без малого 60 лет, лишь 24 года из которых пришлись на время независимости «нэньки». Нехитрые математические вычисления свидетельствуют, что в составе Украины Крым пробыл менее двух процентов своей истории.

Но и эти два процента стали следствием цепочки событий, в которых Киев принимал самое скромное участие. Крым официально вошел в состав Российской империи после Манифеста Екатерины Великой 1783 года.

Тогда же был основан город Севастополь и Черноморский флот Империи. С тех пор полуостров не расставался с Россией вплоть до немецко-румынской оккупации 1941–1944 годов. Крымская наступательная операция вернула региона под контроль Советского Союза.

Десять лет спустя по неясным для современников мотивам товарищ Хрущев передал полуостров в подчинение УССР.

Заметим, что украинское законодательство называет советскую власть «преступной» и «оккупационной». Осуждает «варварский раздел Польши двумя диктаторами» и все, что связано с СССР. Но отдавать «преступно нажитое» почему-то не желает. В общем, на счет невозможности жизни Крыма без Украины Муждабаев явно погорячился.

Как ВСУ из Крыма «без штанов» бежали

Дополнительный импульс дискуссии о судьбе «АТР» придало недавнее интервью его бенефициара Ленура Ислямова. Фрагменты эфира опубликовал на своем You-tube канале все тот же Анатолий Шарий.

Достойная подготовка ведущей позволила ей озвучить нелицеприятные факты биографии собеседника и задать ему по-настоящему неудобные вопросы.

Оказалось, что Ислямов изрядно задолжал украинским банкам и государству. Это обстоятельство нисколько его не беспокоит. Напротив, Ленур полагает, что Украина ему должна. Потому что «ВСУ бежали из Крыма без штанов», оставив без защиты своих граждан и бизнес. Хотя бизнес самого Ислямова в полном порядке. А еще главный борец с «российской агрессией» обзавелся паспортом РФ, «потому что так удобней».

Очень может быть, что так действительно удобнее. Но вот искренность борьбы собственника «АТР» с «российской агрессией» вызывает некоторые сомнения. Да и самой «агрессии» как-то не видно.

Киевским политикам нужно срочно придумать что-то поярче, да повеселее.