Шишкова напугала подписчиков перчатками

Москва, 19 апреля. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова испугала подписчиков своим новым видео в перчатках. Многие предположили, что она, как и Юлия Началова, просто пытается спрятать последствия подагры, уродующей суставы.

«Карантинный» ролик Шишкова опубликовала в своем аккаунте в Instagram, сняв на видео свои танцы с маленькой дочерью.

Внимание пользователей привлекли черные перчатки на руках у Шишковой. Конечно, нельзя забывать о личной гигиене в период самоизоляции, но ношение перчаток дома, по мнению юзеров, действительно, выглядит перебором.

— Зачем она в перчатках всегда, кто знает?) — спросила одна из участниц обсуждения. — Говорят, подагра у нее, как у Началовой, — пояснила другая подписчица.

Напомним, Юлия Началова в течение 8 лет боролась с подагрой и системной красной волчанкой. 8 марта 2019 года Началова была госпитализирована в больницу на западе Москвы прямо с репетиции в крайне тяжелом состоянии с начинающейся гангреной ноги. 13 марта певицу перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозный сон. Вечером 16 марта она умерла. Официальной причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность.

Свою дочь Алису, которую можно видеть на видео, Алена родила от Тимати, но через год они расстались. Сейчас у рэпера уже новая возлюбленная Анастасия Решетова. Что касается Алены, то в СМИ появлялись слухи о ее романе с Егором Кридом, сыном экс-президента РАН Юрием Осиповым и пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным.