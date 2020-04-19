Эксперт рассказал, какие страны первыми откроются для туристов после пандемии

Москва, 19 апреля. Страны Юго-Восточной Азии станут первыми государствами, которые откроются для людей после окончания пандемии коронавируса, считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, именно Китай, Корея и Япония, которые ассоциируются с эпицентром возникшей эпидемии, смогут быстро оправиться от потрясения и начать принимать путешественников.

«Другой вопрос — будут ли они готовы принимать туристов именно из России? Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в нашей стране», — рассказал он URA.RU.

На европейском направлении, по его словам, самыми первыми станут доступны Греция и Болгария. У первой, как отметил Мальцев, экономика строится на туризме. А у второй — своя виза, Болгария не зависит от Шенгенской зоны.

Мальцев не стал делать позитивных прогнозов относительно Турции, которая стала одним из самых популярных направлений у россиян. По его мнению, страна не сможет принимать туристов еще несколько месяцев.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. COVID-19 унес жизни уже более 162 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Ранее управляющий директор компании Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что пандемия коронавируса вряд ли повлияет на будущее туризма или его организацию, хоть и уже нанесла этой сфере серьезный удар.