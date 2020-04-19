Шуфутинский представил новую молодую возлюбленную

Москва, 19 апреля. Популярный шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, как отметил день рождения, и представил новую возлюбленную, танцовщицу своего шоу-балета «Атаман» Светлану Уразову.

Свои 72 года известный исполнитель отметил в условиях самоизоляции. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, на празднике певца было много гостей, которые собрались за большим столом, передает Teleprogramma.pro. Одной из присутствующих стала Уразова.

«Знаете, у нас очень закрытое общество здесь: мой двор, мой дом. Поэтому были только те, кто здесь живут — это мой управляющий, его жена, две мои помощницы, домработницы, один водитель, я и Светлана. Вот мы вместе, нас было семь человек. Мы своими силами приготовили стол, были еще продукты по заказу. Мы выпили крепкого напитка», — рассказал артист в передаче «Привет, Андрей!».

Телеведущий Андрей Малахов поинтересовался у шансонье о последней гостье, и Шуфутинский признался, что Уразова является его спутницей.

«Светлана — это моя любимая, которая со мной на протяжении достаточно многих лет. Ее все знают, это не секрет», — ответил певец.

Отношения Шуфутинского и Уразовой начались после смерти супруги шансонье Маргариты, которую тот считает любовью всей своей жизни. Некогда она родила певцу сыновей Дэвида и Антона, у которых теперь есть собственные семьи.

Сам исполнитель сегодня живет вместе с танцовщицей «Атамана» в частном доме в Подмосковье. Новая возлюбленная младше мэтра на 30 лет. Пара редко появляется на публике, но несколько раз Уразову можно было увидеть рядом с Шуфутинским в роли сопровождающей на светских раутах.