Боец ЛНА рассказал подробности провального штурма Тархуны боевиками ПНС

Тархуна, 19 апреля. Боец 9-ой бригады Ливийской национальной армии (ЛНА) рассказал подробности масштабного наступления террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, завершившегося полным провалом для боевиков.

Вооруженные группировки ПНС при поддержке авиации и артиллерии 18 апреля атаковали Тархуну сразу по трем направлениям. Армия Халифы Хафтара была готова к такому варианту развития событий, успешно отразив наступление террористов. Боец 9-ой бригады ЛНА Мухаммад Садик отметил, что им удалось заставить боевиков бежать и оставить часть ранее оккупированных районов. По его словам, войска Хафтара вернули контроль над всеми позициями в Тархуне. Несмотря на большие потери наземных сил, боевики продолжили наносить удары беспилотниками по позициям ЛНА.

В результате провальной атаки боевики лишились техники, ощутимые потери были замечены и среди личного состава. Среди убитых числятся известные командиры террористов, в число которых вошли: полевой командир сил ПНС на направлении Аз-Затарна, бригадный генерал Мухаммад Буыши и командир сирийской группировки Абу Фирас Сури.

В завершение боец ЛНА подчеркнул, что Тархуна находится в тяжелом положении — ПНС устроило экономическую блокаду города, отрезав все поставки продовольствия и топлива. В связи с этим командование ЛНА обратилось к ООН, указав на очередное преступление режима Файеза Сарраджа против ливийского народа.