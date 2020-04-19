Пик заболеваемости в России может наступить на следующей неделе. События дня. ФАН-ТВ

Россия может выйти на плато по заболевшим на следующей неделе На пик заболеваемости коронавирусом Россия может выйти уже на следующей неделе. Такой прогноз сегодня озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, всю текущую неделю наблюдался стабильный рост количества зараженных, а значит, на так называемое плато наша страна еще не вышла. «Дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается», — сказал Дмитрий Песков. Песков отметил, что проблема эпидемии — ежедневная и даже ежечасная для главы государства и правительства. Сейчас власти выделяют дополнительные средства для закупки аппаратов ИВЛ и оборудования мест в стационарах. В борьбе с COVID-19 постоянно применяются новые меры, очередной ряд решений будет принят и оглашен на следующей неделе.

Минфин: денег хватит на все обязательства до 2024 года Министр финансов Антон Силуанов сегодня рассказал о Фонде национального благосостояния. С учетом всех сегодняшних расходов (а в текущей ситуации траты серьезно возросли), к концу года в ФНБ останется 7 трлн рублей. Глава Минфина уверен в том, что даже при сохранении нынешней стоимости нефти, этих денег государству хватит для выполнения всех текущих обязательств по бюджету до 2024 года. В начале месяца объем Фонда составлял 12,8 трлн рублей — более 11% ВВП. Но более 2 трлн было потрачено правительством на покупку Сбербанка. Кстати, столько же в этом году будет направлено на поддержку экономики и социальной сферы. Но деньги, в первую очередь, будут изыскиваться в государственном резервном фонде, а не ФНБ.