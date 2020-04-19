Пик заболеваемости в России может наступить на следующей неделе. События дня. ФАН-ТВ

Россия может выйти на плато по заболевшим на следующей неделе
На пик заболеваемости коронавирусом Россия может выйти уже на следующей неделе. Такой прогноз сегодня озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, всю текущую неделю наблюдался стабильный рост количества зараженных, а значит, на так называемое плато наша страна еще не вышла.
«Дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается», — сказал Дмитрий Песков. Песков отметил, что проблема эпидемии — ежедневная и даже ежечасная для главы государства и правительства.
Сейчас власти выделяют дополнительные средства для закупки аппаратов ИВЛ и оборудования мест в стационарах. В борьбе с COVID-19 постоянно применяются новые меры, очередной ряд решений будет принят и оглашен на следующей неделе.
Минфин: денег хватит на все обязательства до 2024 года
Министр финансов Антон Силуанов сегодня рассказал о Фонде национального благосостояния. С учетом всех сегодняшних расходов (а в текущей ситуации траты серьезно возросли), к концу года в ФНБ останется 7 трлн рублей. Глава Минфина уверен в том, что даже при сохранении нынешней стоимости нефти, этих денег государству хватит для выполнения всех текущих обязательств по бюджету до 2024 года. В начале месяца объем Фонда составлял 12,8 трлн рублей — более 11% ВВП. Но более 2 трлн было потрачено правительством на покупку Сбербанка. Кстати, столько же в этом году будет направлено на поддержку экономики и социальной сферы. Но деньги, в первую очередь, будут изыскиваться в государственном резервном фонде, а не ФНБ.
Танк «Армата» прошел испытания в Сирии
Новый, но уже прославленный российский танк «Армата» успешно прошел полевые испытания в Сирии. Об это рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр отметил, что предварительные заявки на экспорт уже есть, однако поставки можно будет начать не раньше следующего года, то есть после того, как будет отлажена серийная передача нашим войскам.
«Танк «Армата» — это боевая машина, которой нет аналогов в мире. Она дорогая еще потому, что проходит цикл дополнительных испытаний, модернизации. Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — сказал Мантуров.
Первым партнером по экспорту вероятнее всего станет как раз Сирия, где тестировалась новая машина. Денис Мантуров отметил, что подобные испытания лучше всего помогают понять реальные боевые нюансы и учесть их при доработках и модернизации танка.