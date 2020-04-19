Главные новости 19 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 19 апреля.

В Москве количество граждан, которые были госптилизированы в больницу с коронавирусной инфекцией, приостановило свой рост. Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается.

Актер Павел Прилучный вышел в прямой эфир после того, как его жена Агата Муцениеце заявила о разводе. Актер Прилучный впервые прокомментировал скандальный развод с Муцениеце.

Тела мужчины и женщины нашли в одном из домов на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах. Сына известного кардиохирурга и его девушку нашли мертвыми в квартире в Москве.

Граждане протестовали против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Жители села в Казахстане разгромили пустующую амбулаторию.

Российский двигатель РД-180, который устанавливается на ракету-носитель Atlas, является настоящим чудом, заявили в США. Американцы назвали российский ракетный двигатель РД-180 «чудом».

В целом в РФ зафиксировано 42 853 заболевших в 85 регионах. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 6060 за сутки.

Жители Хасаки начали регулярно устраивать антиамериканские протесты, разочаровавшись в США. Антиамериканские протесты в Хасаке угрожают оккупационному присутствую США в Сирии.

Создатели сериала «Зулейха открывает глаза» неверно поняли посыл произведения Гузели Яхиной, заявил Захар Прилепин. Прилепин раскритиковал создателей сериала «Зулейха открывает глаза» за русофобию

Волчков заявил, что Россия при условии соблюдения действующих карантинных мер сможет победить коронавирус в июне. Вирусолог Волчков рассказал, когда Россия победит COVID-19.

Мария Кожевникова поделилась с подписчиками в Instagram пикантным снимком. Знаменитость запечатлела грудь в глубоком декольте. Кожевникова показала пышные формы в декольте