Дерматолог рассказала, как спасти кожу рук при частом мытье и использовании антисептиков

Москва, 19 апреля. Частое и тщательное мытье рук с мылом, а также использование антисептиков способны смыть не только опасные бактерии, но и флору, сохраняющую кожный иммунитет. Об этом предупредила врач общей практики, терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

Эксперт отметила, что в нынешний период пандемии многие жалуются на состояние кожи. Однако, как отметила дерматолог, на фоне распространения инфекции очищающие средства просто необходимы.

«Сейчас мы переживем это сложное время, и потом уже начнем нашу кожу лечить. Думаю, у нас пациентов прибавится, потому что все жалуются», — цитирует врача Nation News.

Алексеева рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы спасти чувствительную кожу рук. Она посоветовала не пренебрегать увлажняющими и питательными кремами.

«Если те, у кого есть склонности к дерматитам и экземам, будут носить перчатки и пользоваться кремами, то ничего плохого не будет», — заключила эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как в домашних условиях приготовить антисептики (они же — санитайзеры) для рук, которые позволяют бороться с микроорганизмами на кожных покровах в отсутствие воды и мыла. Сделать средство можно разными способами: на спиртовой основе, с перекисью водорода и на основе настойки календулы.