Холодный прагматизм сожрал все гуманистические ценности ЕС и США. Колонка Голоса Мордора

В американском городе Андовере, что в штате Нью-Джерси, произошел очень неприятный инцидент. Полиция по анонимному звонку наведалась в один из пансионатов для пожилых людей и обнаружила в нем 18 человек, скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Об этом случае написали очень многие американские СМИ, и вдруг оказалось, что случай этот далеко не единственный. Такое происходит почти во всех штатах США, где бушует эпидемия. Старики заражаются и умирают в своих постелях, безо всякой медицинской помощи, а то и вообще — безо всякого ухода.

Персонал боится работать в таких условиях, тем более, что существует огромный дефицит средств индивидуальной защиты, работать без которых с больными людьми означает верное заражение. И еще один небольшой штрих к этой истории — умерших в таких пансионатах чаще всего в жертвы коронавируса не записывают, тем самым достаточно сильно снижая статистику по болезни.

В Европе происходит примерно то же самое. Например — Испания, где в разгар эпидемии произошел самый настоящий скандал. Инспектировать пансионаты для пожилых людей, расположенные в районе Мадрида, отправили военных. И военные окунулись в самый настоящий кошмар.

Вся пресса писала об одном из пансионатов, где старики были попросту брошены на произвол судьбы. Когда военные зашли в здание, они обнаружили живых вперемешку с мертвыми. Разумеется, никто не соблюдал никаких мер предосторожности, то есть и живые почти гарантированно были заражены коронавирусом.

Персонал попросту разбежался. Потому что страшно. И наверняка часть из этого персонала составляли приезжие из различных стран ЕС, с востока, надеявшиеся в Испании хорошо подзаработать. И опять — жертв коронавируса из таких пансионатов никто не включал в официальную статистику. Пусть даже без злого умысла — об этих стариках попросту не знали.

Нечто подобное происходит во всех европейских странах — даже самых богатых. Известно очень много подобных случаев в Бельгии. В Нидерландах местная пресса писала о таких же случаях, причем причиной смерти указывали «острую дыхательную недостаточность». А еще массовое увольнение персонала из пансионатов для пожилых. Но хорошо, что хоть не откровенное бегство, как в Испании.

В европейских больницах с пожилыми людьми тоже не все гладко. В СМИ разных стран появлялись сообщения, что врачам попросту приходится делать выбор — спасать стариков или нет. Просто потому что не хватает оборудования и сил. И выбор делается не в пользу пожилых людей. Пожили, мол, уже — так или иначе пора на покой, дорогу молодым. Цинизм и холодный прагматизм сожрал все гуманистические ценности одномоментно — как будто бы их никогда и не было. А может их и на самом деле не было?

Российские «оппозиционеры» любили ставить в пример России бодрых западных пенсионеров, разъезжающих туристами по всему миру. Смотрите, мол, и учитесь. В России мизерные пенсии, старики живут отвратительно, а на Западе — купаются в роскоши и живут полной жизнью.

Наверное, в чем-то эти упреки были справедливы. На самом деле пенсионеры в России не шикуют. Но все равно — в сравнении со святыми 90-ми, живут гораздо лучше. А в западных странах были относительно высокие пенсии и более сытая жизнь, хотя, конечно, ставить в пример пенсионеров-туристов — это полнейший бред. Сколько богатых пенсионеров по отношению к их общему числу?

И очень интересно, что теперь скажут российские «оппозиционеры» о том, что в западных странах относятся к старости как к чему-то святому? Ведь все эти страшные новости из пансионатов — это вовсе не выдумки «кремлевской пропаганды». Это пишется в тех самых СМИ, что считаются образцами свободы слова. Весь лоск цивилизации и богатства слетел мгновенно, а на поверхности остались только леденящие кровь истории о брошенных на произвол судьбы больных стариках.

А может быть, их никто и не думал спасать?