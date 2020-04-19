Генпрокуратура РФ описала типичного несовершеннолетнего преступника

Москва, 19 апреля. Специалисты Университета прокуратуры РФ составили портрет типичного малолетнего преступника. Подробную криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего нарушителя опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры России.

В ведомстве отметили, что каждый год в России несовершеннолетними или при их соучастии совершается свыше 40 тысяч преступлений. По мнению экспертов, подростки встают на этот путь в силу недостатка жизненного опыта, повышенной внушаемости, сочетающейся с оппозиционным отношением к запретам и правилам, плюс максимализм, стремление к самоутверждению из-за неустойчивой самооценки.

Согласно данным исследования, типичными психологическими чертами несовершеннолетнего преступника являются социальная деформация и дезадаптация, плохое осознание или пренебрежение правилами взаимодействия в обществе, игнорирование моральных и правовых норм. Помимо этого, подростки-преступники часто стремятся к самовыражению через нарушение этих правил, а также хотят быстро удовлетворять свои потребности даже противоправными способами.

В 2019 году почти две трети несовершеннолетних преступников совершили преступления в возрасте 16-17 лет(63,7%), 36,3% преступлений — 14-летние и 15-летние подростки.

В исследовании также привели данные о составе семьи малолетних преступников, осужденных в прошлом году. 45,9% из них воспитывались в неполных семьях, 9,6% — росли без семьи.

Почти 80% осужденных подростков имели начальное или основное общее образование, 15,3% – среднее (полное) общее, 2,1% – среднее профессиональное образование. 25% несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились. Отмечается, что каждый девятый подросток шел на преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре отметили, что подростки чаще всего решаются нарушить закон не в одиночку. Доля групповых преступлений среди несовершеннолетних гораздо выше, чем среди взрослых преступников. Причем примерно для четверти подростков преступление является повторным, и это, по мнению экспертов, говорит о профессионализации такого вида преступности.