Чехова в коротком халатике и с задранными к потолку ногами поздравила россиян с Пасхой

Москва, 19 апреля. Теле- и радиоведущая, певица, актриса Анфиса Чехова в честь Пасхи поделилась с фанатами стихотворением собственного сочинения.

Звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором показала, как проводит праздничное воскресенье. Чехова запечатлена на подоконнике, преобразованном в диванчик, в коротком бирюзовом халатике, с задранными к потолку ногами и с собакой в руках.

«Все у нас с вами, в конечном счете, устроится, страхи пройдут, эпидемия успокоится! Счастье настигнет, догонит, захватит в заложники. Чудо заставит поверить нас в невозможное!» — гласят строки стихотворения Чеховой.

Поклонники в комментариях откликнулись на поздравление актрисы и пожелали ей и ее семье светлого праздника. Фанаты поблагодарили звезду за искренние строки.

«Спасибо!!! Это так жизнеутверждающе!!!» — написала nataliabelokonowa, прикрепив смайл в виде голубя.

«Чудное стихотворение, Анфиса, и вашу семью с праздником Пасхи. Счастья, здоровья, успехов», — пожелала konovalovamaiiavlad.

Ранее россиян с праздником поздравила звездная семья — певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин и их дети Лиза и Гарри. Двойняшки прочли на камеру стихотворение Андрея Усачева о Пасхе. Пугачева же пренебрегла макияжем и в кадре появилась в стильной пижаме благородного зеленого оттенка.