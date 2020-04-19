ЛНА обезвредила известного террориста Ахмада Даббаши, похищавшего людей

Триполи, 19 апреля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари сообщил о взятии в плен Салиха Даббаши, обвиняемого во множестве преступлений, связанных с работорговлей и похищением людей.

По словам генерал-майора, армия Халифы Хафтара успешно провела контртеррористическую операцию к югу от Триполи, обезвредив группу террористов ПНС. ЛНА ударила по турецкому бронированному автомобилю Kirby, после чего захватила в плен всех, кто находился внутри. Среди них оказался брат контрабандиста Ахмада Даббаши, который был объявлен в международный розыск.

Салих Даббаш замешан в работорговле, он является одним из самых известных торговцев людьми в западном регионе Ливии. Именно он стоял за похищениями гражданских в Сарбате в период с 2012-го по 2017-й.

По словам Мисмари, боевики передвигались на турецкой бронетехнике, что подтверждает расширяющееся военное вмешательство Анкары во внутриливийский кризис. Официальный спикер ЛНА добавил, что Турция активно поддерживает террористические группировки не только в Триполи, но и на западе страны.

Ливийская национальная армия провела серию успешных авиаударов по вооруженным группировкам ПНС, развернувшим массированное наступление на город Тархуна. ЛНА удалось уничтожить более десяти единиц техники боевиков, потерявших 33 человека убитыми и пленными. Помимо этого, в городе Гарьян террористы понесли серьезные потери, где ВВС ЛНА провели контртеррористическую операцию.