Россия испытала «Армату» в боевых условиях Сирии

Москва, 19 апреля. Новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата» прошел испытания в Сирии. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Да, совершенно верно, они [танки] были в Сирии», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на соответствующий вопрос.

Мантуров объяснил, что боевые машины были направлены в САР, «чтобы учесть все нюансы в боевых условиях». По его словам, такие испытания помогут формированию «финального облика» танка, который будет находиться на вооружении у российских военных в Сирии. Серийные поставки в армию начнутся в 2021 году.

Глава Минпромторга рассказал, что машина технически совершенна, она оснащена самыми передовыми технологическими решениями. Как выразился Мантуров, «Армата» «напичкана электроникой, имеет особую конструкцию с учетом тех требований, которые были предъявлены главным заказчиком — министерством обороны».

Министр подчеркнул, что новый танк не имеет аналогов в мире и отличается высокой стоимостью, которая обусловлена тем, что машина проходит цикл дополнительных испытаний и модернизации.

По словам Мантурова, интерес к новейшему российскому вооружению уже проявили иностранные заказчики — они оставили предварительные заявки на его приобретение. Однако работа с зарубежными покупателями начнется только со следующего года. Перед экспортом машины начнут серийно поставляться отечественному оборонному ведомству.

Ранее Т-14 «Армата» стал одним из лучших танков мира по версии издания Мilitary Watch Magazine, напоминает «Газета.ru». Он вошел в рейтинг топовых боевых машин наряду с соотечественником Т-90М «Прорыв».