Малышева сняла на видео остановку сердца

Москва, 19 апреля. Телеведущая и доктор Елена Малышева продемонстрировала кадры спасения пациента после остановки сердца. Видео было снято в Научно-клиническом центре федерального медико-биологического агентства.

«Все, что вы увидите, я снимала в реанимации. Не пишите комментарии! Комментировать здесь нечего», — попросила она в описании к видео.

Тут же Малышева добавила, что у врачей и всех медиков должно быть просто абсолютно все для спасения людей: «любые лекарства, любые приборы, любые средства защиты». А еще должны быть космические зарплаты. Она также пожелала здоровья всем, кто сейчас работает с пациентами с коронавирусом.

Отметим, что примерно 30% пациентов «красной зоны» центра ФМБА — врачи. Малышева пообщалась с некоторыми из них, а также и с самими сотрудниками. На видео попал и момент остановки сердца у одного из больных. Но врач Роман Ищенко смог спасти пациента.

«Роман Викторович, 1:0 в вашу пользу», — говорит Малышева за кадром.

Несмотря на просьбу ведущей не писать комментарии, конечно, ее подписчики не смогли не поделиться своими эмоциями от увиденного.

«Ну и для чего это показывать, и так раздули истерию, особенно момент с остановкой сердца. Люди и так страдают. Перестаньте. Дайте позитив и надежду», — написал один из пользователей.

Но Малышева придерживается противоположного мнения.