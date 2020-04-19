Зачем нужен COVID-19: анализ конспирологических теорий о происхождении коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин настоял на том, что доказательств искусственного синтеза COVID-19 не существует, и напомнил, что к аналогичному выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее версий о происхождении и назначении пандемии коронавируса по-прежнему очень много. Политический аналитик интернет–издания PolitRussia Роман Романов оценил доводы крупных международных игроков и диванных конспирологов.

По словам Юаня Чжимина, «для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы».

«Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус», — сказал уханьский вирусолог телеканалу CGTN.

Он подчеркнул, что никакой вирус не мог «выйти» из института, где он работает, потому что там строгая система контроля и проведения исследований. При этом китайский ученый назвал заявление американского сенатора Тома Коттона о том, что коронавирус появился из Уханьского института вирусологии, домыслом, не имеющим доказательств, но преследующим цель помешать противоэпидемической деятельности или даже научной деятельности института.

США и Китай ищут «козлов отпущения»

В беседе с Федеральным агентством новостей Роман Романов заметил, что крупные международные акторы в лице США и Китая пытаются друг на друга переложить ту масштабную политическую и экономическую ответственность, возникшую из-за пандемии коронавируса, и получить таким образом своеобразного козла отпущения.

«По самым оптимистичным расчетам, во втором квартале 2020 года экономика США может рухнуть примерно на 20%. А по пессимистичным прогнозам, США потеряют 50% от ВВП. Это беспрецедентное падение. Так вот, чтобы получить хотя бы какую-то компенсацию или найти страну, за чей счет можно вылезти из этого кризиса, США время от времени вбрасывают теории о том, что коронавирус не является природной случайностью, а вполне целенаправленной разработкой, вырвавшейся из лаборатории. Нечто подобное возникает и в самом Китае. Вспомните, как один из представителей МИД КНР заявил, что нулевой пациент на территорию Китая прибыл из США. То есть страны решают политические вопросы, выдвигая версии о происхождении COVID-19, кидая друг другу коронавирусный мячик, говоря, что та или иная страна стояла за разработкой. Сейчас это уже превратилось в политические разборки, имеющие под собой экономическую почву», — считает собеседник ФАН.

Конспирология рождается из сомнения

Что касается версий, активно обсуждаемых в соцсетях, вроде специального заражения коронавирусом при тестировании и последующем чипировании граждан в целях глобальной слежки, то Роман Романов просит относиться к ним скептически.

«Подобные разговоры появляются, когда возникает что-то, с чем люди ранее не сталкивались. Это идеальная почва для конспирологических версий и теорий заговора. Вспомните, как две недели назад из Великобритании начали приходить новости о том, что коронавирус передается не естественным путем, а его распыляют станции сотовой связи нового поколения 5G. Звучит абсурдно, но многие британцы в это поверили и сжигали эти станции», — напомнил собеседник ФАН.

По словам аналитика, люди всегда пытаются найти какое-то объяснение происходящему, и некоторые умудряются связывать несвязанные вещи.

«Военные действия, экономический кризис — это то, что осязаемо и очевидно, а вирус незаметен, поэтому люди начинают верить в то, что его нет. Конспирология рождается из сомнения. Люди не понимают, зачем вводятся строгие карантинные меры, зачем следят за их передвижением и контактами. И это рождает версии о том, что коронавирус придуман, чтобы организовать глобальную информационную слежку», — считает Романов.

План Рокфеллеров

Аналитик напомнил, что в 2010 году при поддержке Рокфеллеровского центра (Rockefeller Foundation) вышел доклад Lock Step, описывающий четыре возможных сценария будущих технологий и международного развития, способных изменить общество до неузнаваемости.

«Один из сценариев описывает пандемию, которая накроет мир в 2012 году. Согласно этому сценарию, чрезвычайно опасный и смертельный вирус, происходящий от диких мышей, заразит 20% населения Земли и убьет восемь миллионов человек всего за семь месяцев. Эта пандемия окажет и смертельное воздействие на мировую экономику, остановив международную мобильность людей и товаров. Примечательно, что в этом сценарии говорится, что США не справятся с пандемией из-за недостаточной централизованности правительства, а Китай покажет свою крайнюю эффективность в условиях пандемии. А после нее авторитарный контроль и надзор за гражданами и их деятельностью установятся во многих странах, говорится в докладе. И понятие управляемого мира сначала получит одобрение, потому что он был введен ради безопасности. Но потом отдельные группы начнут бороться с авторитарными тенденциями и тотальным контролем за частной жизнью со стороны государства», — описал сценарий Рокфеллер-центра Роман Романов.

По его словам, в Интернете этот сценарий тоже вспомнили, но переиначили, подав его так, будто коронавирус является частью некого плана элит по погружению мира в хаос. В упомянутом докладе об этом не было и речи, но некоторые совпадения заставляют фантазию разыграться.

Тем не менее реальных доказательств искусственного происхождения COVID-19 не существует. Эпидемии и пандемии, которые захлестывали мир ранее, тоже вызывали множество пересудов, только распространялись они с меньшей скоростью и тревожили меньшее количество умов, потому что не было Интернета.