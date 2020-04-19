Эксперты назвали лучшие автомобили для экстремального вождения

Москва, 19 апреля. Автоэксперты надеются, что пандемия коронавируса скоро закончится, а значит, у водителей появится возможность заняться любимым делом, например экстремальной ездой. Специалисты назвали лучшие машины для такого увлечения.

На первом месте расположился Dodge Challenger, который может похвастаться отличной управляемостью благодаря электрогидравлическому усилителю руля и независимой подвеске.

«Настоящий антидепрессант для автомобилистов», — считают эксперты.

Вторую строку занимает Lamborghini Aventador S. Родстер имеет жесткий складной верх, выполненный из карбона, а внутренняя часть крыши обшита алькантарой. Первая «сотня» километров, по словам специалистов, покоряется машине уже через три секунды, а максимальная скорость суперкара составляет 350 километров в час.

Тройку лидеров замыкает Ferrari LaFerrari. В основе конструкции спорткара лежит монокок, разработанный по технологиям «Формулы-1», все панели кузова изготовлены из композитных материалов. Именно за счет такого инженерного решения и получились впечатляющие характеристики для трека.

Список продолжают Porsche 911, Nissan GT-R Track Edition, Ford GT и Jaguar F-TYPE. Эксперты обещают, что каждая из указанных машин доставит любителям быстрого вождения настоящее удовольствие.

Ранее автоэксперты провели исследование и пришли к выводу, что японские и корейские машины рассчитаны на практичных автолюбителей, для которых долговечность и доступность являются главными требованиями. А немецкие больше подойдут для водителей, которые ценят комфорт, респектабельность и дизайн.