Мосийчук на Пасху сравнил Украину с Иисусом Христом

Киев, 19 апреля. Бывший депутат Рады и экс-заместитель командира одиозного батальона «Азов» Игорь Мосийчук в светлый праздник Пасхи сравнил Украину с Иисусом Христом.

«Христос воскрес — воскреснет и Украина», — написал он в своем Telegram-канале.

Это послание Мосийчука вызвало неоднозначную реакцию у автором других каналов. В частности, авторы канала «Темный рыцарь» с сарказмом поинтересовались, понимают ли люди, которые пишут «Христос воскрес! Воскреснет и Украина», что тем самым признают смерть государства и верят только в фантастический сценарий его восстановления.

Однако Мосийчук не растерялся и заявил в реплае этой записи: «Конечно понимаю! Государство сейчас в конвульсиях» («Звичайно розумію! Держава зараз в конвульсіях»). Возможно, политик имел ввиду эпидемию коронавируса, а может быть, намекал на неоконченную гражданскую войну в Донбассе. Никаких дополнительных пояснений экс-депутат не привел.

Возвращаясь к первой записи Мосийчука о воскрешении Украины, нельзя не вспомнить опусы украинского ученого Валерия Бебика, который в 2009 году заявил, что Иисус Христос был украинец. Статью на эту тему под заголовком «Будда, Иисус Христос и древние египтяне были украинцами» он опубликована в официальном издании Рады «Голос Украины».

Причем этот материал был уже не первым трудом Бебика, опубликованным в «Голосе Украины». В других статьях он писал о «незаурядной роли украинской цивилизации, которая дала миру выдающихся деятелей духовной сферы человечества: пророков, философов, вождей».