Плененным боевиком ПНС оказался брат контрабандиста, объявленного в международный розыск

Триполи, 19 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) захватила в плен несколько боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, среди которых был брат объявленного в международный розыск контрабандиста Ахмада Даббаши.

После вооруженной провокации террористов ПНС в районе Ат-Тавиша армия Халифы Хафтара провела ответную операцию, отрезав отступление противника. ЛНА уничтожила турецкую бронемашину, захватив в плен пять радикалов. На допросе выяснилось, что одного из них зовут Салих Даббаши. Он является братом контрабандиста Ахмада Даббаши, который был объявлен в международный розыск за свои преступления.

Ранее сообщалось о массированной атаке террористов ПНС на город Тархуна, в которой использовалась авиация и артиллерия. ЛНА успешно отбила наступление, захватив не только технику боевиков, но и самих террористов — отмечается, что в плен попали почти 50 радикалов, в числе которых также были и сирийские наемники.