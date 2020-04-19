Чтобы спастись от голода, в Европе начали «битву за урожай». Колонка Владимира Тулина

Как сообщила британская газета The Times в статье «Иностранные рабочие бросились спасать урожай», в страну прилетел первый из шести самолетов из Румынии. На борту 147 сельскохозяйственных работников, которые будут трудится на фермах Восточной Англии и постараются спасти урожай овощей и фруктов.

Газета сообщает, что рейс совершила авиакомпания Air Charter Service из города Яссы, который находится всего в 90 милях от Сучавы — румынского очага коронавируса. Несмотря на то, что самолеты специально заполнены только наполовину и все румыны будут проходить тестирование на коронавирус до и после полета, а жить в закрытых общежитиях, их прибытие является угрозой распространения болезни.

Однако вслед за коронавирусом идет «коронакризис». Он может стать еще более ужасным явлением, если появится нехватка продовольствия. А предпосылки для этого есть, так как до пандемии сельскохозяйственные рабочие, занимающиеся уборкой урожая, были на 98% иностранцами.

The Country Land and Business Association (CLA), которая объединяет 30 тысяч землевладельцев и владельцев фермерских хозяйств, утверждает, что сфере не хватает 80 тысяч работников. Первоначально британская пресса много писала о том, что эту проблему удастся решить с помощью привлечения местных безработных, число которых сильно возросло. Сайт Totaljobs сообщил, что интерес к полевым работам увеличился в три раза, а сайт Indeed.co.uk — в 60 раз. Вот только когда безработные узнают подробности сделки — желание трудится в поле у многих исчезает. В благотворительной организации Concordia рассказали, что за последние десять дней 36 тысяч человек проявили интерес к подобной работе, и только шесть тысяч из них прошли онлайн-собеседование. 900 из них была предложена работа, но лишь 112 согласились на условия контракта. Фермеры жалуются, что отказы поступают уже после первых дней работы. Причиной почти все назвали тяжелые условия труда и низкую заработную плату, так как выполнить норму сбора (в среднем 20 кг в час) очень трудно.

Конечно, 1000-1500 румын, которые прилетят рейсами Air Charter Service, ситуацию кардинально не изменят, но английские фермеры еще надеются, что их примеру последуют тысячи соотечественников. Также активно приглашают на уборку урожая болгар. Но проблема еще в том, что желающих полететь работать в Великобританию с каждым днем все меньше. Ведь там пандемия в самом разгаре. По последним данным, коронавирусом заболели более 120 тысяч человек, свыше 16 тысяч умерли. При этом CLA указывает, что есть и другая опасность: так как средний возраст фермеров в Великобритании 59 лет, то существует большая опасность того, что часть из них заразится от своих работников и умрет.

В Германии вероятность того, что значительная часть урожая сгниет — очень велика. В страну уже доставили 2000 румын из города Клуж. Среди них много молдован, получивших румынское гражданство. Скандал произошел после того, как один из них умер от коронавируса в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Было проведено расследование, которое установило, что он заразился в Германии. Тут, в отличие от Англии, главные надежды в решении проблемы нехватки рабочих рук в сельском хозяйстве возлагали не на безработных, а на мигрантов. В стране еще помнят слова канцлера Ангелы Меркель о том, что она приглашает их в Германию для поднятия экономики. Еще пару недель назад немецкие газеты увлеченно обсуждали эту светлую перспективу и даже требовали предоставить тем мигрантам, которые еще не получили разрешение на проживание в Германии, право работать в сельской местности. Потом все это заглохло. Очевидно, что мигранты (как с правом работы, так и без него) не воспользовались возможностью оросить своим потом немецкие поля. Им голод не грозит — их в лагерях кормят бесплатно.

В ЕС сейчас больше всего проклинают Польшу и Украину, которые закрыли свои границы и тем самым оставили западноевропейских фермеров без рабочих рук. Если с Польшей пока договориться об отправке гастарбайтеров не удается (там считают, что здоровье их граждан важнее денег), то с Украиной определенные сдвиги есть. Власти Финляндии заявили, что ведут переговоры об отправке рабочей силы из Киева на их грядки. Но тут проблема в том, что ЕС пока держит закрытыми свои внешние границы.

Проблема нехватки людей для уборки овощей и фруктов коснулись большинство стран Западной Европы. В их числе Испания и Франция, которые пострадали после того, как свои границы закрыли Марокко и Тунис. Ищут рабочие руки фермеры материковой Италии и Сардинии, а вот в Сицилии ситуация другая. Там местные криминальные структуры контролируют лагеря мигрантов и часто заставляют переселенцев из Африки помогать местным фермерам.

Для описания того, что сейчас происходит в сельском хозяйстве Западной Европы лучше всего подходит выражение времен социализма — «идет битва за урожай». Вот только в отличие от СССР исход этой битвы в ЕС еще не ясен.