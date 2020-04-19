Цеков призвал США не давать Китаю ненужные советы по сохранению стабильности

Москва, 19 апреля. США грубо вмешиваются в дела Китая, осуждая задержания в Гонконге сторонников оппозиции, которые организовали в прошлом году массовые протесты. Такое мнение выразил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Китайские власти настаивают на принятии в Гонконге закона о государственной безопасности, который необходим для сдерживания сепаратистских настроений и актов насилия, а также для противодействия иностранному вмешательству. Летом прошлого года в Гонконге прошли акции протеста, которые нанесли серьезный удар по стране.

США поддерживали массовые беспорядки в прошлом году и продолжают продвигать эту позицию в нынешнем. Член Совета Федерации Цеков призвал американцев не давать Китаю ненужные советы по сохранению стабильности, а заняться своими проблемами, которых накопилось немало. Сенатор напомнил, что власти США сами ведут себя жестко по отношению к демонстрантам, а от остальных стран требуют другого подхода.

Цеков призвал Вашингтон «не ходить со своим уставом в чужой монастырь». По его словам, власти Китая сами прекрасно знают, как сохранять стабильность на территории государства, в том числе в Гонконге.

Сенатор, говоря об ужесточении закона, отметил, что Пекин на протяжении последних тридцати-сорока лет демонтирует здравую позицию. Результатом такой политики стал экономический подъем и расцвет страны.

«Пекин понимает демократию по-китайски. То, что там американцы предлагают им с точки зрения внутренних демократических процессов, то для Пекина это была бы анархия, а не демократия», – цитирует его «ПолитЭксперт».

Напомним, что массовые беспорядки прошли прошлым летом и в России, их устроили представители «оппозиции» — несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму. Депутат Государственной думы России Евгений Марченко недавно выразил мнение, что России нужно последовать примеру Китая и тоже ужесточить наказание за организацию незаконных акций. Парламентарий считает, что провокаторы могут попытаться воспользоваться ситуацией с коронавирусом и раскачать политическую обстановку в России.