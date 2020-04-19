Депутат Федоров предложил меры против блокировки Google-аккаунта ФАН

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил меры против действий американского интернет-гиганта Google, заблокировавшего аккаунт Федерального агентства новостей, и призвал Роскомнадзор и Генпрокуратуру начать отстаивать интересы российских пользователей.

«Напомню, что блокировке со стороны Google подверглось даже обращение президента России Владимира Путина в связи с распространением коронавируса. Затем по требованию Роскомнадзора оно было разблокировано. Но это все-таки глава государства. Поэтому они решили пойти навстречу. Но в целом Google является иностранным ресурсом, выступающим в качестве агента США, который проводит на территории России американскую политику, направленную против наших интересов. И блокируют они не только аккаунты патриотических СМИ вроде Федерального агентства новостей, но и общественных организаций. Так, блокировке подвергся аккаунт Национального освободительного движения. В официальных ответах на требование объяснить эту блокировку говорилось, что НОД нарушает американское законодательство на территории РФ. И эта абсурдная политика проводится на протяжении многих лет», — отметил в беседе с ФАН депутат Госдумы Евгений Федоров.

По его мнению, существует единственный вариант, как противостоять подобным действиям Google.

«Необходимо отказаться от услуг иностранных интернет-ресурсов. На мой взгляд, еще лучше, ссылаясь на российское законодательство, конфисковать российский сегмент американских интернет-площадок и поручить их управление отечественным специалистам. То есть должны быть российский Google и российский YouTube. Других вариантов нет. Потому что они в наглую проводят антироссийскую политику на нашей территории», — считает Евгений Федоров.

Парламентарий полагает, что начинать реализовывать его предложение должен Роскомнадзор.

«А Генпрокуратура должна объявить Google и его структуры на территории России противоречащими российским интересам. Но в этом случае это будет означать их закрытие. А нам надо перехватить управление, конфисковать российский сегмент. Для этого необходимо корректировать законодательство. Такого рода закон у нас был внесен в Госдуму и даже принят в первом чтении, а потом завис. Нужно возобновить процесс. И это, кстати, как раз тот случай, о котором говорил президент Путин 15 января в своем послании Федеральному собранию и ради которого он попросил россиян провести всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию РФ. Это как раз тот случай, когда основной закон страны не верховодит в российском правовом поле», — объяснил депутат Федоров.

Он подытожил, что для конфискации российского сегмента у Google в целях предотвращения американского вмешательства в российские дела нужно менять законы РФ.

«Я готовлю соответствующие предложения, будем обсуждать и рассматривать. Но пока можно рассмотреть вариант санкционного воздействия, то есть мы можем конфисковать под предлогом санкций», — добавил Евгений Федоров.

Напомним, в ночь на 17 апреля произошла блокировка аккаунта ФАН в YouTube (входит в корпорацию Google). В результате были уничтожены десятки тысяч документальных фильмов и репортажей агентства — плоды многолетних трудов наших корреспондентов. В оправдание своих действий корпорация заявила, что ФАН якобы нарушил правила сервиса, не уточняя, какие именно. И это при том, что редакция агентства всегда внимательно относится к соблюдению как российского, так и международного законодательства, и пользовательских соглашений интернет-ресурсов.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию вокруг ФАН«недопустимой» и «неприемлемой», призвав Google пересмотреть свое решение и тем самым сохранить «свое реноме».