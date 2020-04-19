Скандал с Литреевым стал новым доказательством популярности наркотиков в кругу Навального

Москва, 19 апреля. Активист Алексея Навального, IT-специалист Александр Литреев, обвиняемый по делу о наркотиках, освобожден из-под домашнего ареста Ленинским районным судом Екатеринбурга. В своем Telegram «либерал» сообщил, что рад свободе, на которой смог оказаться «благодаря усилиям прекрасных друзей и замечательного адвоката».

Напомним, Литреева задержали в столице Урала 22 февраля. При нем были запрещенные вещества, которые он извлек из так называемой «закладки». Программист поехал за ними вместе с девушкой, с которой познакомился в Сети. Разоблаченный соратник Навального признался, что приобрел наркотики для личных нужд и раскаивается в этом.

Таким образом, автор проекта «Русский слон» по деанонимизации силовиков, работающих на незаконных акциях, и приложения «Красная кнопка», позволяющего сообщать о задержаниях на митингах правозащитникам, смог выйти сухим из воды. Он стал единственным человеком из окружения Навального, которому удалось избежать ареста, отмечает «Политэксперт».

Другим представителям российской «оппозиции», проявляющим интерес к запрещенным веществам, повезло меньше. Одним из недавних свидетельств этому стало задержание 3 апреля помощника штаба Навального Алексея Сущенко в Кемерово. Во время обыска в его квартире было обнаружено 10 граммов марихуаны. Кроме того, выяснилось, что он сбывал наркотик не достигшему несовершеннолетия волонтеру штаба. Сущенко полностью признал вину и ожидает приговора суда. В случае, если решение будет обвинительным, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Связанными с употреблением и распространением запрещенных веществ оказались и такие представители штабов Навального, как Владимир Федоров и Никита Титов, а также активист Артем Милушкин. Последний, по данным Telegram-канала «Псковская губерния 25/7», занимался продажей амфетамина.

Инциденты с наркотиками, в которые попадают сотрудники скандального блогера, вполне могут быть определенного рода «отражением» политики руководителя. Если вспомнить, главу ФБК (признан в РФ иноагентом) из-за особенностей поведения уже подозревали в употреблении запрещенных веществ. Более того, известна скандальная история с наркотиками в его семье. В сентябре прошлого года ФАН установил, что дочь Навального Дарья также могла иметь отношение к «веселящим» веществам.